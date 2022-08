Stefano Oradei di Ballando con le Stelle sfotte Lulù Selassié!

Stefano Oradei contro Lulù Selassié. Nelle ultime ore il ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle ha condiviso sul suo account Instagram un articolo di Gossipetv in cui si parlava dell’ultimo progetto dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. La principessina etiope ha annunciato il suo debutto nel mondo della musica con una canzone che uscirà a breve.

Un futuro dunque da cantante per Lucrezia che, tra le tante cose, sta scrivendo pure un libro. Insomma, tanti sogni per la 23enne, che ha però scatenato l’ex fidanzato di Veera Kinnunen. “Se canta questa…io ragazzi mi candido per il Festival”, ha commentato Stefano Oradei. Poi ha aggiunto: “Nothing is impossible. Stay Tuned”.

Anche il protagonista di Ballando con le Stelle è pronto a fare il suo debutto nella discografia? In alcune interviste Stefano Oradei non ha mai nascosto di voler mettere in mostra il suo talento a 360 gradi. Il ballerino vorrebbe infatti dimostrare le sue capacità nel canto e nella recitazione. Arriverà presto la svolta?

Al momento non è chiaro se Oradei sarà riconfermato nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, che partirà su Rai Uno il prossimo 8 ottobre. Intanto, come reagirà Lulù Selassié allo sfottò di Stefano?

Lulù Selassié diventa cantante

Lulù Selassié ha annunciato su Instagram che la sua prima canzone uscirà su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a settembre, ma una data precisa non è stata comunicata. Nulla è dato sapere sul titolo del pezzo, né tantomeno sul suo sound. L’unica altra informazione rivelata a proposito è il fatto che il singolo sarà accompagnato da un video ufficiale, come da prassi. Per il resto, sul brano vige il riserbo più assoluto.

Che Lucrezia sia un’appassionata di musica non è certo un mistero per nessuno. In diverse occasioni, infatti, i telespettatori l’hanno sentita cantare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Nel corso di una puntata Lulù si era esibita accanto alle sorelle Jessica e Clarissa sulle note di I love you like a love song di Selena Gomez.

In tempi non sospetti, inoltre, sulle stories delle “princess” era apparso il microfono di una sala di registrazione, un indizio di un progetto musicale top secret. A quanto pare pure Clarissa, la più piccola delle Selassié, debutterà presto come cantante.