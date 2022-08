Lulù Selassié debutta come cantante: quando esce la sua canzone

Dua Lipa scansati! Pare proprio che sul mercato discografico sia in arrivo una nuova diva pronta a scalare le classifiche musicali. Già, perché Lulù Selassié si sta preparando in queste ultime settimane estive al lancio della sua prima canzone. Del singolo di debutto di Lulù Selassié si parla già da un po’ di tempo, ma è stato soltanto nelle scorse ore che la ex gieffina ha rivelato qualche dettaglio in più su questo suo nuovo progetto.

A rispondere a qualche domanda e curiosità in più sul singolo è stata la stessa Lulù Selassié. Ieri pomeriggio, Lucrezia ha infatti pubblicato un box domande nelle sue Instagram Stories grazie al quale ha potuto parlare dei dettagli del brano. Quel che è certo, per ora, è che la data di pubblicazione della canzone è imminente: il pezzo uscirà su tutte le piattaforme di streaming e negli online store a settembre, anche se al momento non è stata comunicata una data precisa.

Nulla è dato sapere sul titolo del pezzo, né tantomeno sul suo sound. L’unica altra informazione rivelata a proposito è il fatto che il singolo sarà accompagnato anche da un video ufficiale. Per il resto, sul brano vige il riserbo più assoluto.

Che Lulù Selassié sia un’appassionata di musica non è certo un mistero per nessuno. In diverse occasioni, infatti, i telespettatori l’hanno sentita cantare all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In un’occasione, in particolare, Lulù si era esibita al fianco delle sorelle Jessica e Clarissa sulle note di I love you like a love song di Selena Gomez. In tempi non sospetti, inoltre, sulle stories delle “princess” era apparso il microfono di una sala di registrazione, un indizio di un progetto musicale top secret. Di recente, tra le altre cose, Lulù ha anche avuto la possibilità di partecipare al concerto di Ultimo al Circo Massimo.

Lulù Selassié: in arrivo anche il suo primo romanzo

Appena pochissime ore fa la “princess” aveva fatto anche un altro annuncio. Lulù si è messa al lavoro altresì sul suo primo vero romanzo, come confermato tramite una diretta Instagram. In attesa di completare il libro, la ex gieffina ha anche raccontato di avere intenzione di curare una personale rubrica dedicata ai libri.