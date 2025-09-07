Stefano Oradei, brutto incidente in moto: come sta e il messaggio di Manila Nazzaro

Stefano Oradei vittima di un brutto incidente stradale in scooter. L’ex danzatore di Ballando con le Stelle, mentre era al volante del mezzo a due ruote, ha avuto un forte impatto con un’automobile. Lo ha raccontato lui stesso, attraverso una storia Instagram in cui ha spiegato che ha trascorso dei giorni in ospedale. “Ho una prognosi piuttosto impegnativa”, ha raccontato via social, affermando che l’incidente è stato causato dalla persona a bordo della vettura coinvolta, la quale ha compiuto una “manovra a dir poco folle”. Ora il danzatore ha potuto fare rientro a casa. Al suo fianco c’è la moglie Manila Nazzaro, alla quale Oradei ha rivolto un ringraziamento caloroso per la premura con cui gli è accanto. Ha anche riservato parole di affetto ad amici e parenti che gli hanno dato sostegno in questi giorni difficili.

Brutto incidente per Stefano Oradei

Manila Nazzaro ha rilanciato il racconto del marito sui suoi profili social, commentando con queste parole la vicenda: “Siamo stati fortunati. Sei forte amore mio, piano piano tornerà tutto come prima. Ti amo”. Sia Oradei sia la moglie hanno preferito per il momento non rivelare i dettagli della prognosi. Quel che si è capito è che il ballerino ha riportato dei danni non da poco, fortunatamente non permanenti. L’ex volto di Ballando con le Stelle ha infine spiegato alle persone che lo seguono via social che aggiornerà con calma sul suo stato di salute.

Manila Nazzaro e Stefano Oradei, giallo sull’inizio della love story

Manila Nazzaro, 47 anni, e Stefano Oradei, 41, sono convolati a nozze il 13 maggio 2024. Per il ballerino si è trattato del primo matrimonio, per l’ex Miss Italia del secondo. Dal 2005 al 2017 è infatti stata sposata con l’ex calciatore Francesco Cozza con il quale ha avuto due figli. Dopo la fine del legame, si è legata sentimentalmente a un altro ex giocatore, Lorenzo Amoruso. Il rapporto non è finito nel migliore dei modi. Lei ha accusato lui in tv, durante un’ospitata a Verissimo, di atteggiamenti non irreprensibili. Pochi mesi fa si è poi innescato un giallo sulle tempistiche della rottura.

Manila ha partecipato assieme a Oradei al reality Mediaset The Couple, rivelando la data esatta in cui è nata la love story con il danzatore romano. Il punto è che molti non hanno scordato quanto dichiarò a Verissimo. Per farla breve, pare che l’ex Miss Italia, quando parlò della relazione conclusa con Amoruso nella trasmissione di Silvia Toffanin, abbia detto una bugia. Allora si presentò come donna ferita e single. Peccato che quanto rivelato poi a The Couple ha fatto emergere che quando sbarcò a Verissimo già si frequentava con Oradei. Lorenzo Amoruso, naturalmente, ha evidenziato lo scivolone dell’ex, togliendosi qualche sassolino della scarpe.