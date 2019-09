Stefano e Marcello di nuovo insieme, i ballerini spengono la polemica così

Stefano De Martino e Marcello Sacchetta amici più di prima: i due ballerini rispondono così alle polemiche degli ultimi tempi

Stefano e Marcello di nuovo insieme su Instagram! I due hanno spiazzato tutti i loro followers mostrandosi nuovamente insieme sui social network, dimostrando che fra loro nulla è cambiato. La polemica è esplosa verso la fine di agosto, quando una risposta di Marcello sull’amico Stefano aveva sorpreso un po’ tutti. Anzi forse la polemica è partita ancora prima, quando Marcello e Giulia Pauselli sono stati in vacanza a Formentera e non hanno incontrato Stefano e Belen. Per questo chi aveva posto la domanda a Marcello aveva tirato in ballo anche la Rodriguez, ma il ballerino di Amici aveva risposto semplicemente dicendo che era molto felice per lui e la sua famiglia. Le sue parole erano sembrate una specie di conferma di quanto detto nella domanda, ma in realtà così non era.

Stefano e Marcello di nuovo insieme: i video su Instagram

Infatti dopo pochi giorni attraverso un’intervista Marcello ha negato di aver litigato con Stefano. Non hanno mai litigato, non c’è mai stata una crisi in questa amicizia e stasera ne abbiamo avuto la conferma. Stefano e Marcello su Instagram hanno postato dei video in cui ridono e scherzano come prima. Quando erano entrambi ad Amici, infatti, succedeva spesso che postassero video divertenti e a volte senza senso. Era questo forse che mancava ai fan, e che oggi è arrivato. Tutto come prima, quindi: Stefano e Marcello sono ancora amici, a tenerli distanti erano soltanto gli impegni di lavoro, visto che ormai non condividono più il set del daytime di Amici.

Amici, Stefano e Marcello su Instagram tornano a scherzare come prima

Nel primo video, Stefano De Martino e Marcello Sacchetta accennano un “sì” con la testa senza parlare. Verso fine video, Marcello ha urlato: “A volte ritornano”. E sono tornati davvero, perché nel secondo video hanno riso e raccontato una barzelletta, che stando a ciò che ha detto Sacchetta era stata raccontata prima dal piccolo Santiago.