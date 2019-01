Stefano Laudoni dimentica Valentina Vignali: il cestista insieme a Giorgia

Stefano Laudoni appare sui social in compagnia di una nuova ragazza

Dopo la definitiva rottura con Valentina Vignali, Stefano Laudoni riappare sui social in compagnia di una nuova ragazza. Dunque, se la sua ex ha ritrovato l’amore qualche settimana fa, adesso è il momento di Stefano che, proprio alcune ore fa, si è mostrato in compagnia di una donna che non è più la Vignali. La ragazza in questione, dalle ultime notizie emerse sul web, si chiama Giorgia ed è molto attiva sui social. Conta quasi 200 mila follower e, da quanto riportato dal sito Isa e Chia, in passato sarebbe stata avvistata al fianco del campione Valentino Rossi con cui ha avuto anche una breve storia d’amore. Ma, andiamo per ordine..Stefano e Giorgia stanno veramente insieme o, i loro rispettivi scatti su Instagram non sono da prendere troppo sul serio?

Stefano Laudoni dimentica definitivamente Valentina Vignali con Giorgia

La duratura relazione con Valentina Vignali è giunta al termine proprio durante la scorsa estate. Infatti i due sono apparsi insieme felici e spensierati sui vari social fino alla fine del mese di luglio. Dopodiché hanno annunciato la rottura. Ricordiamo che in precedenza Laudoni aveva tradito Valentina e questo era stato motivo di una prima crisi. Successivamente la coppia si era data una seconda possibilità. Nulla da fare, però! Ognuno, alla fine, ha preso strade diverse. La Vignali, infatti, pare stia insieme ad un altro ragazzo: romano e giocatore di basket..tanto per cambiare!

I post di Stefano Laudoni e di Giorgia non lasciano dubbi

Come prima anticipatovi, sia il cestista che Giorgia, la nuova ragazza, hanno pubblicato degli scatti che non lasciano dubbi agli appassionati di gossip. I due sembrano stare insieme davvero! La foto di Stefano lo ritrae, appunto, con una ragazza in un letto. Laudoni non inquadra i volti ma, quel che poi conferma la notizia appena appresa è la Instagram stories della ragazza. Giorgia posta una foto in compagnia di Stefano Laudoni. Non ci sono dediche, né cuoricini vari ma le cose sembrano essere abbastanza chiare!