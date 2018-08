Temptation Island Vip: Stefano Gabbana critica il cast di Simona Ventura

Stefano Gabbana attacca il cast della prima edizione di Temptation Island Vip

Il cast di Temptation Island Vip ha fatto storcere il naso a più di qualcuno. Tra questi anche a Stefano Gabbana, il celebre stilista dell’azienda di moda Dolce & Gabbana. L’artista non ha apprezzato i concorrenti scelti da Simona Ventura e Maria De Filippi. In particolare non li considera all’altezza del nome del programma, ovvero Vip. “Ma chi sarebbero questi Vip? A parte Valeria e Bettarini, chi sono questi emeriti sconosciuti?”, si è domandato Gabbana su Instagram, dove da sempre condivide i suoi pensieri senza filtri o peli sulla lingua. “Io sono veramente antico, non conosco nessuno. Mah…”, ha aggiunto poi Stefano in un ulteriore commento.

Chi sono i concorrenti di Temptation Island Vip

Alla prima edizione di Temptation Island Vip parteciperanno: Valeria Marini e Patrick Baldassari, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini, Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, Sossio Aruta e Ursula Bennardo, Fabio Esposito e Marcella Esposito, Andrea Zenga e Alessandra Sgolastra. Il reality show sarà condotto da Simona Ventura, che torna alla conduzione dopo l’esperienza di Selfie-Le cose cambiano. Come per la versione classica, anche l’edizione Vip di Temptation Island verrà registrata in Sardegna. Al momento non sono stati resi noti i nomi dei tentatori e delle tentatici che, al pari delle coppie, saranno personaggi famosi.

Temptation Island Vip: registrazioni e messa in onda

Le registrazioni di Temptation Island Vip si terranno a fine agosto mentre la messa in onda del programma è prevista a partire dal prossimo martedì 11 settembre. Le puntate del format saranno in totale quattro.