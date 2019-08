Stefano e Belen, lui senza filtri: le parole dopo il gossip sulla gravidanza

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, amore a gonfie vele dopo il ritorno di fiamma

Il ritorno di fiamma tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è stato tanto inaspettato quanto foriero di belle e grandi novità per la coppia più chiacchierata dell’estate: i due sono felici come mai li abbiamo visti, e c’è Instagram a dimostrarlo, dove i due innamorati condividono foto, filmati e messaggi che testimoniano quanto sia bella la vita assieme e quanto il piccolo Santiago, recentemente protagonista di un video tenerissimo, sia sereno dopo questo riavvicinamento. Un’ulteriore conferma è arrivata da una foto che Belen ha pubblicato qualche ora fa e che Stefano ha commentato senza filtri.

Stefano innamorato di Belen: dolci parole su Instagram

Belen ha augurato una buona serata a tutti, e Stefano non ha esitato neanche un attimo per sottolineare che è lei “la più bella di tutte”. Un complimento che ha fatto impazzire i fan della coppia che si sono spesi tra commenti positivi e like. “Sei più bella – queste le parole di una follower a commento della foto postata da Belen – da quando sei tornata con Stefano; hai una luce diversa negli occhi… sono felice per voi”. Ed è solo uno dei commenti di questo tipo.

Belen e Stefano, carriera in ascesa per la coppia

Belen e Stefano possono essere soddisfatti della loro vita anche perché la carriera sta andando a gonfie vele: pensate soltanto alla promozione a conduttore Rai di lui e alla conferma alla conduzione di Tú sí que vales di lei. Noi non possiamo che essere felici per loro anche per i traguardi lavorativi raggiunti perché a prescindere da ciò che si può pensare dell’uno e dell’altra entrambi soni talentuosi e meritano i traguardi che hanno raggiunto.