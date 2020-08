Stefano e Belen attaccati dall’ex Amici Valerio Pino: le pesanti esternazioni

Valerio Pino, ex concorrente di Amici di Maria De Filippi – partecipò al talent nel 2010 lasciandolo anzitempo per rapporti compromessi con lo staff del programma – ha attaccato frontalmente Stefano De Martino. Le dichiarazioni al vetriolo sul conduttore partenopeo, che si appresta a condurre per il secondo anno consecutivo il Festival di Castrocaro su Rai Due (stavolta però senza Belen Rodriguez), sono giunte lungo le colonne del magazine Nuovo Tv. Secondo Pino, Stefano non si è guadagnato la notorietà e un contratto con la Rai per meriti propri, bensì perché compagno (ormai ex) di Belen e perché ha avuto un figlio da lei (Santiago). Accuse dirette; d’altra parte Valerio è noto per la sua proverbiale schiettezza e per le sue altrettanto proverbiali esternazioni roboanti.

Stefano De Martino attaccato da Valerio Pino

Chi segue Pino sa bene che con Stefano e Belen le ruggini non sono proprio dell’ultima ora. Solo pochi mesi fa l’ex Amici si era scagliato sull’argentina e il napoletano, affermando di esser stato messo al margine della tv proprio per via della rivalità con la sudamericana e De Martino. Oggi torna a tuonare, dichiarando: “Se Stefano non avesse fatto un figlio con Belén e se non avesse un agente potente farebbe il conduttore?”. La domanda ha tono piuttosto retorico. Pino, circa le voci che vorrebbero De Martino in un ruolo di spicco nella prossima stagione di Domenica In, ha aggiunto: “Certa gente non conosce il sacrificio ha solo avuto storie con persone famose”. Le prese di posizione polemiche di Valerio non sono finite qui. Infatti è poi passato a commentare l’ascesa di Belen.

Valerio Pino duro sull’ascesa di Belen Rodriguez

Secondo Valerio “donne come Belen Rodriguez, che non hanno studiato e non hanno fatto sacrifici, sono un’offesa nei confronti di professioniste come Heather Parisi e Lorella Cuccarini”. Il danzatore argomenta, dichiarando che quest’ultime, a differenza della Rodriguez, non hanno mai avuto “il bisogno di mostrare il lato b sui social per essere famose”. Infine la chiosa: “Siamo Passati dalle Stelle alle stalle”.

Belen e Stefano, addio tra mille dubbi

Come è noto Stefano e Belen si sono lasciati dopo il lockdown. Meno note sono invece le cause reali che hanno condotto la coppia alla separazione. Nonostante siano passate settimane dall’addio, sia l’argentina sia il campano non hanno spiegato i motivi profondi che hanno condotto la relazione su un binario morto. Al momento tutto tace e un eventuale ritorno di fiamma, sostenuto da qualcuno anche a mezzo stampa, pare essere sempre più lontano.