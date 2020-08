Belen, Stefano e Marcuzzi, D’Agostino insiste: “Partito il teatrino familiare”

Torna a galla il triangolo amoroso Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Roberto D’Agostino, fondatore di Dagospia, è tornato a parlare della vicenda in una intervista rilasciata a Novella 2000. Il giornalista è più che mai convinto delle indiscrezioni riportate sul suo portale solo qualche settimana fa. A detta di D’Agostino le recenti smentite di Belen e Stefano, così come le foto romantiche della Marcuzzi con il marito Paolo Calabresi Marconi, sarebbero solo una tattica per buttare acqua sul fuoco. Dago è dunque più che mai sicuro delle indiscrezioni diffuse all’inizio dell’estate, quando ha letteralmente stravolto il mondo del gossip. Nessuno, infatti, si aspettava un risvolto del genere dietro la fine del matrimonio tra la Rodriguez e De Martino. Una fine avvenuta in maniera burrascosa visto che i due non hanno più alcun rapporto e sono costretti a restare in contatto solo per il figlio di sette anni Santiago.

Le nuove dichiarazioni di Roberto D’Agostino su Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi

“Il gossip Marcuzzi-De Martino? Una storia che ha coinvolto personaggi di primo livello. La modalità con cui Belen ha scoperto tutto, leggendo su un iPad che era rimasto collegato al telefono di De Martino messaggi tra Stefano e la Marcuzzi… Una trama fantastica. Hanno smentito o taciuto? E che altro dovevano fare?”, ha dichiarato Roberto D’Agostino alla rivista diretta da Roberto Alessi. “Avevano tutto da perdere e niente da guadagnare. È partito il teatrino familiare che mette tutto in sordina. Non si parla di semi-sconosciuti da GF Nip in cerca di visibilità, ed è questo che ha reso lo scoop di Dagospia dirompente”, ha aggiunto. Quindi a detta di Dago le smentite di Belen e Stefano e le foto di Alessia Marcuzzi col marito Paolo non sarebbero altro che un modo per zittire le malelingue e far dimenticare velocemente certi pettegolezzi…

Alessia Marcuzzi col marito Paolo, Belen e Stefano divisi per sempre

Dopo la bomba lanciata da Dagospia, Stefano De Martino si è affrettato a smentire la presunta tresca clandestina con Alessia Marcuzzi sui social network. La smentita di Belen Rodriguez è invece arrivata qualche tempo dopo: l’argentina ha chiarito di non aver alcun problema con la collega Mediaset. La Pinella, al contrario, non ha proferito parola sulla vicenda: ha preferito replicare con i gesti. Per settimane Alessia si è mostrata accanto al marito Paolo Calabresi Marconi, tra baci e sguardi complici, mostrando coi fatti che il suo matrimonio procede alla grande. Eppure Roberto D’Agostino sembra sicuro di quello che ribadisce da giorni tanto da aver pure puntualizzato: “La fonte è insospettabile e affidabilissima”. Quale sarà la verità? Lo scopriremo solo vivendo…