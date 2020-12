Stefano D’Orazio nella sua vita ha avuto diversi amori ma mai dei figli. Tuttavia c’è un fatto, che si è trasformato in una lunga vicenda giudiziaria, relativo a una pseudo figlia del batterista dei Pooh. Dal 2016 Francesca, questo il nome della donna che ha dichiarato di essere la figlia illegittima del musicista, chiedeva ai giudici di poter dimostrare la paternità di D’Orazio. La vicenda fu trattata prima in tv, a Domenica Live, salotto del piccolo schermo orchestrato da Barbara d’Urso. Qui Francesca, oggi 36enne, raccontò la sua versione auspicando di poter far luce sulla sua identità. Di tutta risposta Stefano denunciò lei e pure i suoi genitori, Orietta e Diego. Quest’ultimo non una persona estranea ai Pooh, visto che per più o meno vent’anni è stato il tecnico della band.

Iniziata la trafila legale, riassunta dal Corriere della Sera, secondo la Procura di Venezia i tre denunciati si sarebbero macchiati di falso per induzione. Nel 2019 si pronunciò il giudice che assolse i tre imputati. In breve, venne stabilito che non mentirono. Dall’altro lato che nemmeno avessero detto la verità circa la presunta paternità del batterista. Motivo? La vicenda resta tutt’ora aperta in quanto D’Orazio non ha mai voluto sottoporsi al test del dna.

Prima della sentenza del 2019, ci fu una disputa giudiziaria. Per il pm Elisabetta Spigarelli il falso per induzione sarebbe stato effettuato nel contesto della causa civile in cui Diego aveva dichiarato di non essere il papà di Francesca. Per provarlo si sottopose al test del Dna. Quello che però fu imputato all’uomo è che non richiese il test subito dopo aver saputo di non essere il padre. La legge stabilisce che in questi casi si debba procedere entro un anno rispetto a quando si viene a sapere dei fatti legati all’identità.

Diego, però, sarebbe stato al corrente da tempo che Francesca non era sua figlia. Questo gli fu imputato nel processo. Si venne inoltre a sapere che con la moglie ebbe un periodo di allontanamento anni prima. E fu lì che lei si sarebbe avvicinata a D’Orazio. Secondo la versione di quest’ultimo con Orietta non ebbe mai una relazione ma solo due incontri nel 1983 e nel 1984.

Rimanendo in tema giudiziario, Stefano fu chiamato a rispondere in tribunale da Francesca anche anni prima sulla vicenda. La donna voleva provare che lui fosse suo padre e per questo avanzava la richiesta di un mantenimento retroattivo di migliaia e migliaia di euro.

All’epoca il giudice ordinò al musicista, sempre come racconta il Corriere della Sera, di sottoporsi al test del Dna. Tuttavia D’Orazio non si sarebbe mai fatto vivo per fare il prelievo. Si giunge così a ottobre 2019, con il giudizio sull’assoluzione dei tre imputati, denunciati dallo stesso D’Orazio per quanto raccontato pubblicamente e da lui ritenuto falso. Alla fine di tutto questo ‘can can’ legale, D’Orazio non ha mai fatto il test e Francesca continua a dire di essere sua figlia.