Stefano De Martino:”Io e Belen sempre uniti per il bene di Santiago”

Il ballerino si racconta a Storie Italiane

Spigliato, sorridente e dalla battuta sempre pronta, così è apparso Stefano De Martino davanti alle telecamere di Storie Italiane. Il ballerino è stato infatti questa mattina ospite del programma condotto da Eleonora Daniele su Rai1. L’ex ballerino di Amici non ha nascosto l’emozione per la nuova sfida che lo attende e che lo vedrà vestire i panni di conduttore proprio sulle reti Rai. Stefano sarà infatti alla guida della nuova edizione di Made in Sud su Rai2. Un grande traguardo per il ballerino che si prepara ad una nuova avventura. Orgoglioso del proprio successo, l’ex marito di Belen Rodriguez ha dichiarato di dovere tanto alla propria famiglia. Il papà lo ha sempre scoraggiato in quanto non voleva che intraprendesse la carriere di ballerino ma poi è stato il primo ad applaudirlo. La mamma invece è stata sempre presente, gli ha dato un’educazione di ferro e oggi gli è sempre vicina seppur con estrema discrezione. Stefano ha dunque avuto un’infanzia felice e una famiglia modello, la stessa che si augura per il piccolo Santiago.

Con Belen Rodriguez separati ma complici per il bene di Santiago

La famiglia dunque ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione di Stefano De Martino. Consapevole dell’importanza dei genitori nella vita di un bambino, il ballerino è rimasto in ottimi rapporti con l’ex moglie Belen Rodriguez. Stefano ha ribadito e confermato di essere single e di volersi concentrare sul suo ruolo di padre: “Un mestiere che nessuno ti insegna ma che è il più bello del mondo“. Lui e l’ex moglie si impegnano ogni giorno a trasferire al piccolo Santiago l’idea di una famiglia unita e salda, nonostante la separazione dei genitori. L’ex ballerino di Amici confessa che Santiago, come primo nipote di entrambe le famiglie, è molto viziato da nonni e zii.

Stefano De Martino nuovo conduttore di Made in Sud

Presto vedremo dunque Stefano De Martino nei panni di conduttore. L’ex ballerino di Amici sarà infatti al timone della nuova edizione di Made in Sud, in onda su Rai2 dal prossimo 25 febbraio. Stefano è stato fortemente voluto da Carlo Freccero, neo direttore della rete. Il ballerino si è detto entusiasta per la nuova sfida che lo attende ma non nasconde di avere anche un certo timore nel calarsi nelle vesti inedite di conduttore.