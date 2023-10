Stefano De Martino, “W la f**a” sulla torta: la Rai che ne pensa?

Tre giorni fa Stefano De Martino ha festeggiato 34 anni e per l’occasione ha scelto di passare una serata in compagnia degli amici in un noto ristorante di Milano. Accanto a lui vi era anche Martina Trivelli, la sua presunta nuova fiamma, e nel corso della serata De Martino ha ricevuto una “sorpresa” molto particolare da parte dei suoi amici e che in molti hanno definito letteralmente imbarazzante. Il conduttore ha infatti spento le candeline su una torta con una dedica che sicuramente poco ha a che fare con l’immagine del “rassicurante presentatore di casa Rai” che lo stesso De Martino ha sapientemente incarnato negli ultimi anni.

La scritta imbarazzante sulla torta

Nel video postato sui social Stefano De Martino è stato ripreso mentre, seduto dietro alla prima torta, spegne le candeline per le foto di rito. E fin qui tutto bene ma a un certo punto i camerieri del locale dove il conduttore ha scelto di festeggiare il suo compleanno hanno portato a De Martino una seconda torta sulla quale era stata apposta una targhetta vuota. A quel punto, gli amici presenti, tra i quali anche Biagio Izzo, hanno fatto scrivere sul dolce al pasticcere una frase di auguri molto singolare e a detta di molti volgare nonché imbarazzante: “Viva la f***”.

Parole considerate dalla maggior parte dei fans di De Martino di dubbio gusto, anche se sembra essere stata apprezzata molto dal festeggiato che, da noto tombeur de femme qual è, ha saputo cogliere al volo la goliardia del gesto. Ovviamente la scritta ha suscitato un‘ampia gamma di reazioni tra gli invitati e non solo: come anticipato, il festeggiato e i suoi amici hanno riso di gusto davanti al “particolare” messaggio, ma molti altri hanno espresso non poche perplessità a riguardo. Si è quindi aperto un vero e proprio dibattito tra chi lo hanno trovato divertente e chi invece no.

Insomma si tratta sicuramente di una bravata che secondo l’opinione di molti non gioverebbe in alcun modo all’immagine di conduttore che Stefano De Martino si è sapientemente costruito negli ultimi anni, divenendo un vero volto simbolo di Rai2. Chissà cosa ne penserà la Televisione di Stato di questa goliardica scenetta, che nelle ultime ore ha letteralmente rimbalzato su tutti i social.

I festeggiamenti in quel di Napoli

Ma non è finita qui perché dopo la festa a Milano De Martino è tornato nella sua amata Napoli, la sua città natale, dove ha deciso di prolungare i festeggiamenti e celebrare il suo trentaquattresimo compleanno in compagnia dei suoi famigliari e degli amici d’infanzia. A casa infatti lo aspettava una seconda festa organizzata presso una celebre pizzeria partenopea. Tra risate e balli, il presentatore ha condiviso la gioia del suo compleanno con le persone a lui più care, scattando numerose fotografie per immortalare quei momenti preziosi passati in famiglia.