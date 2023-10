Stefano De Martino, festa compleanno: sfottò per la nuova fidanzata

Stefano De Martino ha festeggiato, nella serata di martedì 3 ottobre, il suo trentaquattresimo compleanno con una cena, alla quale sono stati invitati i suoi amici più intimi. Tra i pochi scatti emersi dalla serata, ce n’è uno spuntato dalle storie Instagram di un amico del conduttore televisivo, in cui si nota un dettaglio interessante. Tanti gli invitati presenti alla tavolata del ristorante di Claudio Antonioli, ma a spiccare è stata la presenza di una ragazza castana seduta proprio al fianco di De Martino.

Stefano De Martino: compleanno e sfottò dagli amici

Che possa trattarsi di Martina, la presunta nuova fiamma di Stefano? Non è chiaro, ma potrebbe essere lei. Fatto sta che alcuni amici hanno voluto prendere un po’ in giro il conduttore televisivo: in una storia Instagram che immortalava la tavolata, hanno disegnato un cuore proprio su Stefano De Martino e la ragazza seduta al suo fianco. Trattasi forse di un segnale per indicare una nuova coppia? Il conduttore, dal canto suo, non ha né confermato né smentito.

Stefano e Martina, ad ogni modo, erano stati paparazzati in alcune recenti occasioni. Solo pochi giorni fa erano stati beccati sotto casa di lei. Pare che Stefano dovesse salire nell’abitazione con Martina, ma avrebbe preferito andar via una volta visti i fotografi. Tempo prima, invece, erano stati visti insieme mentre passeggiavano per le vie di Milano. Nonostante l’assenza di conferme su una possibile relazione tra i due, in tanti pensano già che tra Stefano e Martina possa essere sbocciato l’amore.

Chi è Martina, la presunta nuova fiamma di Stefano

Martina avrebbe 26 anni e proverebbe da Pescara, anche se vive e lavora a Milano. Non avrebbe nulla a che vedere con il mondo dello spettacolo e lavorerebbe come Retail Specialist per la casa di cosmetici Filorga. Sembra che, nonostante non viva sotto i riflettori, Martina abbia un discreto seguito sui social, vantando oltre 11 mila follower su Instagram. Ulteriori indiscrezioni, inoltre, avevano parlato di una presunta precedente frequentazione della ragazza con un noto personaggio di nome Andrea, il cui cognome non era stato rivelato.

Al momento, però, sono tante le indiscrezioni che non hanno ancora trovato conferma. Rimane da capire se Stefano De Martino deciderà o meno di uscire allo scoperto, confermando o smentendo quanto circolato fino ad ora. L’impressione, ad ogni modo, è che la storia con Belen Rodriguez sia ormai un lontano ricordo.