Stefano De Martino, presa in giro che non piacerà agli influencer Instagram

News Stefano De Martino, la felicità ritrovata con Belen Rodriguez

Le ultime news su Stefano De Martino sono strettamente legate al suo rapporto con Belen Rodriguez, con cui è tornato assieme a sorpresa da un po’ di tempo e con cui vive una storia d’amore ormai sulla bocca di tutti come ai vecchi tempi. Stefano e Belen amano condividere i loro momenti più belli con i fan, ed è per questo che siamo convinti che i due si siano riscoperti davvero innamorati: su Instagram è tutto un pullulare di foto e filmati in cui si divertono, sorridono assieme al loro stupendo Santiago e smentiscono clamorosamente il detto della cosiddetta “minestra riscaldata”.

De Martino prende in giro gli influencer su Instagram

De Martino è anche un giocherellone e se l’ultimo video con Santiago avrà fatto tenerezza un po’ a tutti questo di cui vi parliamo, e che vi invitiamo a guardare tra le sue storie Instagram, vi farà senz’altro ridere. A cosa facciamo riferimento esattamente? Il simpatico Stefano ha imitato la maggior parte degli influencer nel momento in cui tentano di pubblicizzare in maniera originale, senza purtroppo riuscirci, il prodotto dei brand che li hanno contattati: ne è venuta fuori una serie di storie divertentissime che si concludono con un bel po’ di dentifricio sulle guance di De Martino e con un codice sconto fasullo che sembra voler proprio prendere in giro le mode Instagram di questi anni. Un applauso glielo facciamo perché l’imitazione è riuscitissima!

Stefano promosso a conduttore: carriera tutta in ascesa

Così come facciamo un applauso alla sua tenacia e alla sua determinazione, visto che l’hanno portato dritto dritto in Rai nelle vesti di conduttore, e siamo sicuri che lo porteranno sempre più in fondo; d’altronde, perché la concorrenza, così come Mediaset, del resto, dovrebbe rinunciare a un conduttore bello, simpatico e talentuoso come lui? Qualche influencer un po’ permaloso non sarà d’accordo ma ce ne faremo una ragione: sono i fatti a parlare molto chiaro.