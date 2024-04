Stefano De Martino, video-appello virale: “Ascoltate, non sposatevi”

Stefano De Martino, di matrimoni turbolenti, ne sa qualcosa. Il suo con Belen Rodriguez è stato una vera e propria ‘gita’ sulle montagne russe. Ora ha smesso di viaggiare, essendo finito definitivamente su un binario morto, salvo incredibili colpi di scena in futuro. Il conduttore Rai, forte della sua esperienza, tramite un video spassoso divulgato sui social, ha lanciato l’appello a non sposarsi. Nella clip sono intervenuti anche Max Giusti e la vulcanica Mara Maionchi, i quali si trovavano con l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi per la registrazione della seconda puntata di Stasera Tutto è Possibile.

“Sposarsi oggi nel 2024 è da presuntuosi, perché la statistica dice che l’87% dei matrimoni fallisce, anzi si compie, insomma finisce. Se tu ti sposi oggi hai la presunzione di fare parte del 13% della popolazione mondiale che… Quindi, state assieme e rimandate il matrimonio”. Così De Martino a proposito di coloro che scelgono di convolare a nozze. Nel discorso si è poi inserita Mara Maionchi che naturalmente non ha detto cose scontate.

“Vivere assieme – ha dichiarato Maionchi – e non sposarsi e non avere figli è una rottura di cogl***i. Comunque manco andate a vivere assieme. Ci troviamo il giovedì sera, il venerdì, la domenica pomeriggio… Caz** vivere assieme è una rottura se non c’è almeno una motivazione”. Amen!

Per tutti i consigli matrimoniali affidatevi a Stefano e Mara 😂😂😂 sapranno indirizzarvi sulla strada giusta! Un altro consiglio è di seguirci lunedì sera con la seconda puntata di #STEP, in onda alle 21.00 su #Rai2 e #RaiPlay 😍@maramaionchi @StepRaiDue pic.twitter.com/wzVvpz7BvM — Rai2 (@RaiDue) April 6, 2024

Stefano De Martino, vita da sigle dopo Belen

Dopo la fine del matrimonio con Belen Rodriguez, avvenuta poco meno di un anno fa, Stefano De Martino è rimasto single. Le frequentazioni femminili, almeno stando ai tanti gossip che lo riguardano, non gli mancano affatto. Una settimana sì e l’altra pure viene avvistato in dolce compagnia ma nulla di “serio”, come si suol dire. Tornando al tema nozze, non è la prima volta che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi lascia intendere di essere contrario.

Già in passato, in alcuni frangenti, aveva spiegato che le lungaggini burocratiche quando un matrimonio va a pezzi sono un qualcosa di alquanto fastidioso e impegnativo da gestire (eh sì Stefano, funziona così). Fatto sta che una cosa la si è compresa chiaramente: l’aitante e rampante conduttore Rai non ha alcuna intenzione di risposarsi, né ora, né domani.

Anche la sua ex moglie è tornata single. Dopo aver vissuto una love story con Elio Lorenzoni e un presunto flirt con il cestista Bruno Cerella, pare che al momento abbia il cuore libero. Inoltre sembra che con De Martino sia tornata ad avere rapporti civili per il bene del figlio Santiago.