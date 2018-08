Stefano De Martino, ancora in vacanza ma non da solo: con lui c’è sempre Gilda

Stefano De Martino dopo Ibizia in vacanza ancora con Gilda Ambrosio: i due insieme alle Baleari

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio stanno o non stanno insieme? Ebbene, ad oggi, rispondere a questa domanda pare più difficile di quanto possa sembrare. Nonostante i diretti interessati abbiano più volte ribadito che a legarli è solo una profonda amicizia, fatti (e foto) sembrerebbero confermare il contrario. I due, infatti, hanno prima trascorso le vacanze insieme a Ibiza e adesso, in compagnia di amici, sono stati pizzicati insieme anche alle Baleari. Con Stefano De Martino c’era anche il figlio Santiago, che con Gilda pare andare molto d’accordo.

Stefano De Martino e Gilda insieme alle Baleari: le foto della vacanza

Come è possibile vedere dalle foto pubblicate nell’ultimo numero del settimanale Chi, Stefano De Martino e Gilda Ambrosio appaiono più complici che mai in vacanza. Il ballerino e l’influencer, come anticipato sopra, sono stati beccati insieme alle Baleari dove, dopo Ibiza, hanno scelto di continuare la loro estate insieme ad un gruppo di amici e al piccolo Santiago. Alcuni, vedendo queste immagini, potrebbero pensare che, al di là dell’amicizia, ci sia un sentimento molto più profondo ad unire i due. Fino ad oggi, però, entrambi sono sempre stati pronti a dichiarare il contrario.

Gilda Ambrosio parla del legame con Stefano De Martino: “Siamo solo amici”

Qualche settimana fa, in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia, Gilda Ambrosio in merito al suo legame con Stefano De Martino aveva detto: “Siamo amici. Ci vogliamo un bene infinito. Sai quando dici che hai trovato una persona, ‘la’ persona? Che però non è il tuo fidanzato”. In questo modo, quindi, la web influencer aveva smentito tutte le voci che la vedevano impegnata a Stefano De Martino. Chissà… forse la loro presa di posizione a tal proposito ha come unico scopo quello di tutelare il loro rapporto?