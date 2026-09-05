Stefano De Martino taglia i ponti con Ignazio Moser dopo le rivelazioni di Corona: il retroscena

Le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo avrebbero innescato alcune dinamiche nei rapporti delle persone vicine a Belén Rodriguez. L’ex re dei paparazzi ha dichiarato che la modella argentina sarebbe andata a letto con suo cognato, Ignazio Moser. Belén ha smentito e ha denunciato Corona. Moser, invece, non ha proferito parola, preferendo rimanere in silenzio. In tale scenario, Stefano De Martino, che è impegnatissimo nell’organizzazione del Festival di Sanremo 2027, avrebbe deciso di interrompere ogni rapporto con Ignazio. Questo almeno è ciò che afferma Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Stefano De Martino e Ignazio Moser ai ferri corti?

De Martino, secondo la versione fornita da Parpiglia, avrebbe deciso di tagliare tutti i ponti con Ignazio, prendendo il più possibile le distanze da ogni tipo di gossip che ha coinvolto le sorelle Rodriguez. Il conduttore campano e l’influencer trentino, va ricordato, sono sempre rimasti legati da una bella amicizia. Resta ora da capire, sempre ammesso e non concesso che quanto scritto da Parpiglia corrisponda al vero, che cosa abbia portato De Martino a troncare i contatti con il marito di Cecilia.

L’incontro tra Cecilia Rodriguez e Antonino Spinalbese

Tra l’altro, nelle scorse ore, Parpiglia ha anche documentato un curioso incontro avvenuto tra Antonino Spinalbese e Cecilia. I due si sono incontrati a Milano, senza i rispettivi compagni. Nessuna storia clandestina tra loro, sia chiaro: pare che l’influencer argentina abbia voluto confidarsi con l’ex compagno di Belén. Non si sa su quale tema, anche se non è difficile intuirlo.

Belén Rodriguez e Gaetano Fidanzati: è finita

I colpi di scena in casa Rodriguez non sono finiti qui perché nelle ultime ore sembra che Belén sia stata lasciata da Gaetano Fidanzati. La showgirl ha tolto il “segui” su Instagram al personal trainer per poi scrivere un messaggio in cui ha criticato coloro che abbandonano le persone nel momento del bisogno. Gaetano non è stato menzionato esplicitamente, ma se, come si suol dire, uno più uno fa due le parole di Belén sono state rivolte proprio a lui. La favola d’amore è durata una manciata di settimane e non ha avuto alcun lieto fine.