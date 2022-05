Stefano De Martino, svelato il suo nuovo show in Rai: con chi condurrà

Il futuro professionale di Stefano de Martino appare più roseo che mai. Il ballerino e conduttore campano, che fa parte attualmente della giuria di Amici, dopo l’esperienza a Made in Sud, Stasera Tutto è Possibile e Bar Stella è sempre più richiesto. Per il 32enne da tempo si parla addirittura di una sempre più concreta opportunità di approdare su Rai1. Oggi, 10 maggio 2022, Dagospia ha spifferato il prossimo programma televisivo dove apparirà lo showman attualmente legato a Belen Rodriguez.

Stefano De Martino continua la sua avventura in Rai. Il 32enne sta praticamente affondando le radici all’interno dell’azienda di Via Mecenate. Il portale di gossip Dagospia ha rivelato che per De Martino si prospetta una bella stagione impegnativa. A quanto pare il ballerino di Amici sarà impegnato al timone di uno show musicale estivo, dallo stile simile allo storico Festivalbar. La produzione di questo nuovo programma, di cui ancora non si conosce il nome, a quanto pare è stata affidata alla società Friends & Partners. In questa avventura l’ex marito e attuale compagno di Belen non sarà solo. Al suo fianco dovrebbe esserci la rossa Andrea Delogu.

Stefano de Martino e Andrea Delogu, amici e colleghi

La conduttrice e attrice 39enne e De Martino sono amici da tantissimo tempo. I due sono stati anche protagonisti di gossip che li vedevano insieme romanticamente. Tutto è stato poi smentito dalla stessa Delogu nel corso della prima puntata del suo show Tonica, andata in onda in seconda serata su Rai2 lo scorso 15 febbraio 2022. In quell’occasione, approfittando della presenza del campano come ospite, la Delogu ha fatto partire un divertente siparietto durante il quale ha spiegato, rispondendo alle malelingue, che i due sono, semplicemente, buoni amici.

Stefano de Martino, la vita privata: con Belen è di nuovo amore

Non potrebbe essere altrimenti, visto che al momento Stefano è impegnato, più o meno ufficialmente, con l’ex moglie Belen Rodriguez, madre di suo figlio Santiago. I due sono stati pizzicati in atteggiamenti intimi dai paparazzi più volte dall’inizio di quest’anno, tanto che il loro ritorno di fiamma è ormai dato per certo. In attesa di una conferma ufficiale della loro relazione resta da vedere cosa si inventerà il poliedrico ballerino e conduttore nel nuovo programma a lui affidato che andrà in onda quest’estate.