In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Stefano De Martino ha parlato a lungo della sua infanzia e dei suoi esordi nel mondo dello spettacolo. Tra un ricordo e un aneddoto è stato impossibile non menzionare i due fratelli del marito di Belen Rodriguez. Il conduttore Rai è molto legato ad Adelaide, cinque anni più piccola di lui, e Davide, diventato da poco maggiorenne.

Più volte la sorella di Stefano De Martino è rimbalzata agli onori della cronaca rosa per via del suo rapporto con Belen ma soprattutto per l’amicizia che fino a qualche tempo fa la legava a Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. Oggi De Martino ha rivelato che Adelaide lavora con lui:

“È il mio valore aggiunto. Ha 27 anni e si occupa della logistica, è la problem solver. Ho anche un fratello, Davide, che come tutti i diciottenni non sa cosa fare nella vita. Io alla sua età avevo già le idee molto più chiare”

Del resto è proprio grazie alla sorella Adelaide che Stefano De Martino ha mosso i primi passi di danza:

“Accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di meno, mi sono innamorato anche io. Ho cominciato a dieci anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza”

Per stare vicina al famoso fratello Adelaide De Martino ha lasciato Torre Annunziata, in Campania dove è nata e cresciuta, e ha traslocato a Milano. Prima di entrare nell’entourage di Stefano – oggi a tutti gli effetti un conduttore in carriera – Adelaide ha lavorato per un periodo nel negozio che De Martino ha inaugurato qualche anno fa a Milano e che poi ha chiuso.

Un rapporto fraterno assai solido che non ha mai subito particolari scossoni. Adelaide è inoltre molto devota al nipote Santiago, che spesso fa capolino nel suo account Instagram, seguito da oltre centomila follower. Qualche mese fa la ragazza si è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva per migliorare il suo aspetto.

Adelaide De Martino risulta fidanzata da circa un anno con l’attore napoletano Emanuele Vicorito, visto in diversi film e fiction televisive tra cui la soap opera di Rai Tre Un posto al sole e la serie tv Sky Gomorra. In passato la sorella di Stefano De Martino era inoltre una delle migliori amiche di Cecilia Rodriguez.

Le due erano solite uscire insieme e Adelaide aveva un rapporto speciale pure con Francesco Monte, celebre ex fiamma della modella e imprenditrice argentina. Col tempo, però, la De Martino e Cecilia si sono allontanate: oggi sono due cognate con un legame fatto di affetto e stima reciproca.