Stefano De Martino, la sorella Adelaide fidanzata con un attore di Gomorra

Adelaide De Martino, sorella di Stefano, si è fidanzata con un attore di Gomorra! Il gossip del giorno sulla famiglia De Martino non ha coinvolto il più conosciuto al pubblico Stefano, bensì sua sorella Adelaide. La ragazza è apparsa in questi giorni sui social insieme al suo nuovo fidanzato: Emanuele Vicorito. Un nome che a tanti forse non dirà nulla, ma che gli amanti di Gomorra conoscono molto bene. Lui infatti è uno dei volti più noti della serie tv in onda su Sky e che sta per tornare con la quinta e ultima stagione. Chi è Emanuele Vicorito di Gomorra, allora?

È apparso nella serie tv nei panni di O’ Pop, questo il nome del suo personaggio. Emanuele Vicorito è un attore di Napoli, la stessa città in cui vive Adelaide De Martino. Lui ha 31 anni, qualcuno in più rispetto alla sorella di Stefano. Ha recitato anche nel film L’Oro di Scampia e poi è apparso nel cortometraggio Bellissima di Alessandro Capitani, il corto che ha vinto il David di Donatello 2016 come Miglior cortometraggio. Ma ha recitato anche in Un posto al sole e in La Squadra e ha avuto un ruolo in un episodio della fiction Il Commissario Ricciardi.

Di sicuro ha avuto un grande successo con il ruolo di O’Pop in Gomorra, ma oggi è tornato alla ribalta come nuovo fidanzato di Adelaide, la sorella di Stefano De Martino. A ufficializzare la relazione è stata Adelaide in questi giorni. Ha pubblicato su Instagram un collage di foto insieme al fidanzato Emanuele Vicorito. Nel post non c’è una dedica d’amore, ma sono le immagini a parlare per loro.

Adelaide si è limitata a descrivere il loro pomeriggio insieme: un pomeriggio uggioso, ma con i negozi di nuovo aperti. Quindi ha chiesto ai suoi follower come hanno iniziato la settimana. Nelle foto Adelaide e il fidanzato Emanuele Vicorito giocano davanti a uno specchio e lei è sulle spalle di lui. Tra i mi piace al post c’è anche quello di Emma Marrone.