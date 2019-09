Stefano De Martino inizia la nuova grande avventura televisiva: il post

Stefano De Martino, inizia la sua nuova grande avventura. Questa volta, però, senza la sua Belen

Per Stefano De Martino questa stagione televisiva sarà a dir poco soddisfacente. A lui, infatti, è andata la conduzione di uno dei programmi più gettonati di Rai 2. Stefano De Martino prenderà il posto di Amadeus a Stasera tutto è possibile, il varietà televisivo che appassiona tantissimi italiani. Per lui questa è una nuova avventura, tutta da scoprire che sicuramente gli farà guadagnare ancor più successo. Ormai il bel ballerino è diventato uno dei volti principali di Rai 2. Non a caso, oltre a Stasera tutto è possibile lo ritroveremo nel 2020 con Made in sud e a tutto ciò pare si aggiungerà, agli inizi del prossimo anno, anche un nuovo dating show che andrà in onda nel primo pomeriggio. Inoltre, abbiamo visto Stefano condurre La notte della Taranta e la finale del Festival di Castrocaro, insieme alla sua amata Belen. La loro conduzione condivisa dei due eventi musicali ha infiammato il pubblico anche se i risultati portati a casa, purtroppo, non sono stati molto soddisfacenti. Comunque sia, la coppia italo – argentina funziona sicuramente anche in televisione.

Stefano De Martino si prepara per il debutto a Stasera tutto è possibile

Oggi, per Stefano sembra essere iniziata questa sua nuova avventura. Dopo alcuni giorni di riposo, passati con la sua adorata famiglia, De Martino si è fiondato negli studi di Stasera tutto è possibile perché, molto probabilmente, sono incominciate le prove generali. L’inizio del programma pare essere previsto per lunedì 16 Settembre, quindi, il suo debutto potrebbe essere molto vicino. Questo format sarà per il marito di Belen Rodriguez una nuova sfida da affrontare. In tanti si stanno domandando se riuscirà a portare a casa i buoni risultati, in fatto di ascolti, che ha ottenuto Amadeus con le scorse edizioni. Comunque sia, è pur vero che Stefano piace tantissimo alla conduzione di Made in sud ed è quindi quasi certo che anche con Stasera tutto è possibile riuscirà ad ottenere lo stesso effetto.

Stefano De Martino, gli impegni televisivi con Belen sono terminati, ma…

Per il momento, gli impegni televisivi di Stefano De Martino con Belen Rodriguez sono terminati. Ai due infatti ora tocca ‘separarsi’ perché arruolati in due reti televisive diverse. Mentre il ballerino condurrà Stasera tutto è possibile su Rai 2, troveremo Belen Rodriguez a Tu si que vales su Canale 5 anche se, quasi sicuramente, in due giornate diverse. Comunque sia non è detto che non rivedremo più i due insieme. Carlo Freccero, infatti, sembra aver in mente di creare una sit-com tutta per loro anche se, per adesso, pare che questa sua idea sia a rischio. Chissà, magari un giorno il sogno del direttore di Rai 2 si avvererà e rivedremo Stefano e Belen ancora una volta insieme a nello stesso show.