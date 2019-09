Stefano De Martino e Belen, la sitcom su Rai2 a rischio: parla Freccero

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, la sitcom su Rai2 a rischio: parla il direttore Carlo Freccero

Grandi progetti in casa Rai 2 per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stasera saranno in scena come protagonisti al Festival di Castrocaro Terme, ma li potremmo presto vedere anche in una sitcom. Una sorta di “Casa Vianello” in salsa ultra moderna. Della trasmissione se ne era già parlato qualche settimana fa. Oggi Carlo Freccero, direttore della seconda rete del servizio pubblico, ha spiegato come si sta evolvendo la questione. Il dirigente televisivo si è confidato a Tpi.it dicendo che al momento il progetto è un’idea stuzzicante ma non è detto che si faccia. Anche perché lui, essendone lo sponsor numero uno, il 28 novembre finirà il suo mandato e poi spetterà a qualcun’altro proseguire con il lavoro.

Freccero: “Una specie di Casa Vianello in chiave moderna”. Gli ostacoli al progetto

“Avrei in mente un bel progetto per Stefano e Belen. Un programma tutto per loro, anzi una sitcom in chiave comica – ha riferito Freccero a Tpi.it – Una specie di Casa Vianello in chiave moderna. Lo farei subito, visto che l’idea c’è, se avessi tempo. Ma il 28 novembre scade il mio mandato. Però lascerò al mio successore il testimone con il progetto in cantiere”. Dunque il progetto è probabile che rimanga in stand-by per alcuni mesi nell’attesa di scoprire se il direttore che subentrerà al massmediologo vorrà continuare a puntare televisivamente sulla coppia formata dal danzatore napoletano e dalla sensuale argentina.

“Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente”. Freccero e le idee sulla sitcom

Poco dopo metà agosto era sempre stato Carlo Freccero ad anticipare la sua volontà di fare una sitcom con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: “Se si trovasse una bella sitcom su loro due, sarei ben felice di fargliela fare. Come fosse una Casa Vianello. Due ossessionati da Instagram che si lasciano e si prendono continuamente. Casa Vianello all’epoca di Instagram. Non ne ho parlato ancora con loro due, ma mi piacerebbe molto”.