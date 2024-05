Stefano De Martino, spunta una misteriosa “amica”: non era single?

Qualche giorno fa, Stefano De Martino ha fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Il conduttore, fresco di contratto con la Rai e presa al timone di Affari Tuoi, pur volendo mantenere un’aria riservata, continua ad occupare le principali pagine di gossip. Ultimamente, si è parlato di un presunto ritorno di fiamma con la sua ex, la modella Gilda D’Ambrosio, dopo essere stati beccati insieme in barca. Ma, De Martino ha smentito prontamente queste voci, dichiarandosi single in una risposta su Instagram ad un suo follower.

“Se sono single oggi? Sì, per legittima difesa”, ha scritto ironicamente facendo riferimento ad una battuta dell’amico e collega Francesco Paolantoni. Dunque, con Gilda pare sia rimasta solamente una bell’amicizia. Al momento, De Martino è concentrato sul lavoro. Come menzionato prima, l’ex ballerino ha recentemente firmato un contratto stellare con la Rai, della durata di almeno tre anni. Con l’addio di Amadeus, sarà lui a subentrare al suo posto per la conduzione di Affari Tuoi, trovandosi al comando di uno dei programmi più seguiti dal pubblico italiano. Inoltre, se dovesse ottenere risultati soddisfacenti, potrebbe avere Sanremo assicurato dopo il biennio appena annunciato di Carlo Conti.

Insomma, è un periodo d’oro per Stefano che, in pochi anni, è riuscito a classificarsi tra i conduttori di maggior successo del panorama televisivo italiano. Nonostante ciò, il gossip incombe sempre nella sua vita. Oggi, mercoledì 29 maggio, su Chi sono spuntate nuovi scatti dell’ex allievo di Amici insieme ad una misteriosa ragazza. Il settimanale lo ha fotografato sulla sua barca (chiamata Santiago in onore del figlio), mentre si godeva il sole della Costiera Amalfitana. Insieme a lui, un amico e una ragazza di nome Martina De Carlo.

A quanto pare, i due si conoscono da pochissimo e lei sarebbe semplicemente un’amica dell’amico del presentatore. Nelle fotografie è possibile vederli vicini mentre scherzano e ridono. Tuttavia, come specificato dal magazine, tra Martina e Stefano non ci sarebbe nulla di romantico in corso. I due si seguono anche su Instagram, ma lei sarebbe totalmente estranea al mondo dello spettacolo. Insomma, non resta che attendere per capire se rivedremo quest’amica di nuovo al fianco di De Martino.