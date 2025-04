Stefano De Martino sorpreso con donna stupenda, la bella reazione dei due

Il gossip torna nuovamente a ruggire su Stefano De Martino che, dopo la fine del matrimonio con l’ex moglie Belen Rodriguez, si è sempre dichiarato single, seppur i ben informati assicurano che le frequentazioni non gli manchino. Una conferma in tal senso pare essere arrivata nelle scorse ore. L’esperto di cronaca rosa Amedeo Venza ha ricevuto uno ‘spiffero’ da una gola profonda che ha raccontato di aver sorpreso il conduttore di Affari Tuoi con una bellissima donna dai capelli castani mossi. L’avvistamento sarebbe avvenuto in un bar del centro di Milano.

Il testimone in contatto con Venza ha aggiunto che alcune persone presenti nel locale, dopo aver notato la presenza di De Martino, hanno chiesto gentilmente di poter fare delle foto con lui. Il conduttore avrebbe avuto una bella reazione, così come la donna “bellissima” che si trovava al suo fianco. Che cosa è successo? Lei si sarebbe defilata per non essere d’intralcio, lui sarebbe stato molto carino e disponibile con tutti. Si è però ben guardato di farsi riprendere con la mora misteriosa di cui non è stato dato alcun dettaglio in merito alla sua identità.

Attualmente, come poc’anzi accennato, De Martino si dichiara single. Di recente il giornalista Gabriele Parpiglia ha sostenuto che potrebbe esserci in corso un clamoroso ritorno di fiamma con Belen. Però, il retroscena delle scorse ore sulla donna mora e le dichiarazioni della Rodriguez di domenica scorsa a Che Tempo Che Fa, fanno credere che non ci sia alcun ritorno in love. In particolare, la showgirl argentina, a Fabio Fazio, ha riferito che al momento non c’è alcun uomo al suo fianco e che questo momento di ‘singletudine’ le sta facendo bene.

La Rodriguez, nei giorni scorsi, è pure finita al centro del gossip per via di una presunta lite con il cognato Ignazio Moser. I due hanno addirittura smesso di seguirsi su Instagram reciprocamente. In un secondo momento hanno rimesso i rispettivi ‘segui’. I ben informati assicurano che sia accaduto qualcosa di piuttosto pesante. In questi giorni ci sarebbero in corso tentativi di ricucitura.