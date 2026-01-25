Stefano De Martino, silenzio rotto sul papà deceduto: il post ‘perfetto’ e il gesto dei paparazzi ai funerali

Chi conosce Stefano De Martino sa bene quanto dolore stia provando. Pochi giorni fa è morto a 61 anni, a causa di una malattia debilitante, suo padre Enrico. Il conduttore e il genitore erano legatissimi. Stefano in diverse occasioni ha dichiarato che è stato il “migliore papà” che si potesse avere. Nella giornata di domenica 25 gennaio, a distanza di una settimana dalla scomparsa del proprio caro, l’ex marito di Belen Rodriguez ha pubblicato una storia Instagram dedicata a Enrico.

Stefano De Martino: il post dedicato all’amato papà Enrico dopo i funerali

“Il mio nome ha la voce di mio padre”, si legge nel post, che è una ripubblicazione di un’illustrazione dell’artista Marcello Maloberti. Parole tanto stringate quanto intense, attraverso cui De Martino ha voluto sottolineare una volta di più quanto sia orgoglioso di essere il figlio di Enrico, con il quale ha condiviso la passione per il ballo.

Il 61enne infatti era un ex danzatore. Stefano ha ereditato da lui questa passione che gli ha permesso di muovere i primi passi nel mondo della tv. Tutti infatti sanno che De Martino è stato lanciato da Amici di Maria De Filippi e che soltanto dopo ha cambiato rotta professionale, lavorando duro per diventare un conduttore. Missione riuscita, oggi è uno dei volti di punta di Rai 1.

Il gesto di stima dei paparazzi verso il conduttore: niente foto ai funerali

Per quel che riguarda i funerali di Enrico, per volontà della famiglia, si sono svolti in forma privata, a Torre del Greco, nella stessa chiesa in cui il papà e la mamma di Stefano si sono sposati. Sull’evento non è trapelata alcuna foto. Si sa però che vi ha partecipato anche Belen Rodriguez. Non ci sono scatti che riprendono il conduttore Rai dentro o fuori dalla basilica. A spiegare il motivo di tale assenza è stato il direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Il giornalista, attraverso un video social, ha riferito di aver parlato con i paparazzi napoletani, i quali gli hanno raccontato che con Stefano hanno un bellissimo rapporto e che d’estate lui si diverte a fuggire dalle loro ‘imboscate’, ma sempre mantenendo rispetto e avendo un atteggiamento educato. In segno di profonda stima nei confronti di De Martino, i fotografi hanno quindi deciso di non effettuare alcuno scatto visto il momento di profondo dolore provato da Stefano. Un gesto sensibile e un bell’esempio di umanità.