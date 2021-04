Stefano De Martino inarrestabile: presto uno show con Paolantoni e Izzo

Stefano De Martino non si ferma più. Dopo essere diventato un conduttore a tutti gli effetti per la Rai – e prima del daytime di Amici -, adesso si appresta anche a debuttare come attore comico. Il pubblico ha sempre apprezzato la simpatia di Stefano, scoperta prima ad Amici di Maria De Filippi e venuta fuori soprattutto a Stasera tutto è possibile. Proprio nella trasmissione di Rai Due si è consolidato il trio con Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, che nell’ultima stagione sono stati ospiti fissi della trasmissione. I tre sono diventati inseparabili, hanno trascorso l’estate scorsa insieme e faranno la stessa cosa quest’anno.

Se l’anno scorso hanno trascorso qualche giorno di vacanza insieme su una barca, nell’estate 2021 lavoreranno insieme. Proprio così, Stefano ha annunciato su Instagram che farà un tour insieme a Paolantoni e Izzo. Lo show si chiama Che coppia noi tre e farà tappa nelle maggiori piazze italiane. Si spera almeno, Covid permettendo. Sulla locandina dello spettacolo ci sono i tre protagonisti abbracciati, Stefano al centro. Nella didascalia lui ha scritto: “Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo. Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”.

Sulla locandina c’è scritto anche che è prevista la partecipazione di Mario Porfito, anche lui attore napoletano. Biagio Izzo ha condiviso la locandina dello spettacolo Che coppia noi tre tra le sue stories su Instagram, scrivendo semplicemente che è il nuovo spettacolo dell’estate 2021. Ma Izzo aveva già parlato su radio LatteMiele di questo spettacolo, che inizialmente aveva un altro nome ovvero Pensando a tre. L’attore non aveva spoilerato molto, era tutto ancora in via di definizione.

Presto si conosceranno più dettagli sullo spettacolo, che forse i tre devono ancora scrivere insieme. Soprattutto i fan sono in attesa di conoscere le date e le città in cui farà tappa il tour di Stefano De Martino con Paolantoni e Izzo. Nel frattempo Stefano è anche tornato a “casa”, perché è impegnato con il Serale di Amici, dove si scontra con Alessandra Celentano. Un periodo d’oro per De Martino, che continua a collezionare soddisfazioni e i fan si augurano che sia solo l’inizio della sua carriera.