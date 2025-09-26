Stefano De Martino, settembre nero e notte insieme a Gilda Ambrosio: esplode il gossip

Stefano De Martino di nuovo al centro del gossip. A catapultare il conduttore di Affari Tuoi ancora una volta sotto i riflettori della cronaca rosa è il magazine Gente che ha pubblicato degli scatti in cui si vede il volto Rai uscire dalla sua casa milanese con Gilda Ambrosio, imprenditrice di origine campana presente da anni nella vita dell’ex marito di Belen. Gente parla inoltre di un settembre nerissimo per De Martino che, in effetti, ha dovuto fare i conti con una serie di problemi non da poco nelle ultime settimane.

Stefano De Martino: il legame con Gilda Ambrosio e il settembre nerissimo

Ufficialmente il conduttore fa coppia con la giovane Caroline Tronelli. E Gilda che esce da casa sua? Da anni, a cadenza di qualche mese, il gossip sussurra di un legame speciale tra Stefano e Ambrosio. Entrambi hanno però sempre detto di avere una affinità incredibile, ma che tale empatia non è mai sfociata in una relazione sentimentale. In altre parole, sono amici fidatissimi. In diverse occasioni sono anche stati colti in atteggiamenti ‘equivoci’. Qualche mese, ad esempio, fa lui fu immortalato mentre se ne andava da un evento tenendo lei per mano.

Come poc’anzi accennato, per ora, De Martino fa coppia con Tronelli e non con Ambrosio. Tra l’altro pochi giorni fa, a proposito di settembre nerissimo, il conduttore di Affari Tuoi è stato pizzicato mentre cercava di arginare una sfuriata di Caroline in pubblico. Chissà che cosa ha combinato. Ma questo sarebbe il problema minore. Stefano e la giovane stanno affrontando una vicenda spinosa in cui sono vittime, vale a dire quella dei loro video intimi rubati da alcuni hacker e poi diffusi in rete.

Come se non bastasse, di recente, De Martino ha subito il furto di un prezioso orologio, andando prontamente a denunciare l’episodio alle forze dell’ordine. Dulcis in fundo, è ripartito Affari Tuoi, ma gli ascolti non sono più monstre come lo scorso anno. Tutta colpa di Gerry Scotti che, su Canale 5, con La ruota della fortuna sta battendo sistematicamente il rampante napoletano.

La serata (forse notte) trascorsa insieme…

In questo turbine di eventi c’è il porto sicuro Gilda Ambrosio. “È lei a consolare il conduttore”, si legge su Gente, a corredo degli scatti in cui si vedono per strada, fuori casa di Stefano, lo stesso De Martino e appunto l’imprenditrice.

“Ex fidanzata e ora amica speciale che, tra alti e bassi, gli è sempre stata accanto anche nei momenti bui – scrive ancora Gente -. Forse lui non si aspettava l’arrivo dell’amica. Ma lei giunge quasi in contemporanea con il rider e, per fare una sorpresa al conduttore, si offre di consegnarli la cena al suo posto. Poi, sale e i due trascorrono la serata (forse la notte) insieme. A chiacchierare o altro, non si sa. Sicuramente a stare bene”.