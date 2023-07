Stefano De Martino, serate di nascosto in discoteca: il retroscena

Dopo esser stato al centro di gossip, sia per quanto riguarda la relazione con Belen Rodriguez, sia per quanto riguarda la famosa “vicinanza” ad Alessia Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai, Stefano De Martino avrebbe nuovamente fatto parlare di sé. Stavolta, però, si tratterebbe di qualcosa di diverso da quanto descritto sopra.

Stefano De Martino, l’ultima sorprendente voce: ecco cosa fa

Come riportato da Dagospia, il conduttore di Bar Stella, nonché ex ballerino di Amici, parteciperebbe spesso a serate in discoteca, in cambio di cifre importanti. De Martino, tuttavia, nasconderebbe il tutto, evitando anche di ripubblicare le sue ospitate sui social. Il motivo sarebbe da ricercarsi nella volontà di non danneggiare la propria immagine, puntando, probabilmente, ad un profilo alto.

Il gossip De Martino-Marcuzzi: cosa era successo

Stefano De Martino, negli ultimi giorni, è stato, come detto, anche al centro di alcuni gossip. Il primo riguardava un presunto legame, ipotizzato dai fan, con Alessia Marcuzzi. L’ex ballerino e la conduttrice di Boomerissima erano già stati protagonisti di uno scottante gossip qualche anno prima e il vederli seduti vicini alla presentazione dei palinsesti Rai, per di più con Stefano senza la fede, aveva scatenato le fantasie dei fan. La stessa Marcuzzi, nel leggere commenti su una presunta relazione tra lei e Stefano sotto i suoi post, aveva smentito con un certo fastidio le voci.

La crisi Stefano De Martino-Belen Rodriguez: i dettagli

Il secondo, di cui si sta parlando ormai da diversi giorni, riguarda una possibile crisi con Belen Rodriguez. Paparazzata assieme ad Elio Lorenzoni durante il compleanno di Ignazio Moser, la modella argentina aveva esibito un certo affiatamento con l’imprenditore, spingendo a credere che potesse trattarsi della sua nuova fiamma. Da tempo, qualcosa sembrerebbe essersi rotto tra Stefano e Belen, e a nulla sarebbe servita la foto scaccia crisi che li ritrarrebbe di spalle alla guida di un’auto d’epoca. Secondo quanto emerso, infatti, i soggetti raffigurati sarebbero due amici del conduttore ed ex ballerino.

Come se non bastasse, si è recentemente diffusa la voce secondo cui Belen avrebbe abbandonato la sua abitazione a Brera per trasferirsi al lussuoso hotel Excelsior Gallia di Milano. I motivi sarebbero stati sia la volontà di stare con Elio Lorenzoni, ma anche per smarcarsi dal presunto assedio dei paparazzi sotto la sua casa. Rimane da capire quanto ci sia di vero in questa vicenda. Ad ogni modo, le ultime voci vedrebbero uno Stefano De Martino “nero”, sentitosi tradito da Belen e dalla famiglia di lei.