Stefano De Martino “sequestra” Belen: viaggio a Sanremo insieme (video)

Stefano De Martino “sequestra” Belen Rodriguez: il viaggio a Sanremo insieme (video). Se non è amore questo…

“Se fossimo tornati insieme non avremmo motivo di nasconderlo”, sussurrava pochi giorni fa Stefano De Martino a proposito di un suo ritorno in love con Belen Rodriguez. Poi, al settimanale Chi, che gli ha chiesto ulteriori delucidazioni, ha risposto: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così”. Questo quanto dichiarato dal conduttore di Made in Sud. Tuttavia, il gossip non si arresta e nelle ultime ore a far divampare nuovamente il chiacchiericcio rosa attorno ai due è stato un video pubblicato dal profilo Instagram Spysee.it. Il filmato mostra che l’argentina e il napoletano hanno viaggiato assieme da Milano a Sanremo, quando entrambi hanno partecipato alla puntata di Sanremo Young (Belencita come giurata, Stefano come ospite).

“Questa volta, forse, Belen e Stefano vogliono tenere questo momento profondo e privato”

“Abbiamo pizzicato Stefano De Martino ‘sequestrare’ Belén Rodriguez per poi partire alla volta di Sanremo, dove entrambi hanno partecipato a Sanremo young (lei come giudice, lui come ospite)”, si legge sul profilo di Spysee.it, a corredo del video che ha mostrato i due in viaggio verso la Liguria. “Una serenità ritrovata e riservata […] Belen alla vista dei fotografi ha preferito nascondersi in macchina per non farsi riprendere […] Questa volta, forse, Belen e Stefano vogliono tenere questo momento profondo e privato”. Dunque? Dunque pare che il danzatore e la modella sud americana più celebre d’Italia vogliano coltivare il loro rapporto nell’ombra. Ma ciò non vuol dire che il ‘rapporto’ non ci sia.

Gli avvistamenti sempre più frequenti tra Stefano e Belen: se non è amore questo…

Negli ultimi tempi le ‘pizzicate’ dei due assieme si sono fatte sempre più frequenti. Tutto è iniziato quando Stefano, circa un mese fa, è stato paparazzato all’aeroporto con Belen. Questa stava partendo alla volta dell’argentina e proprio in quell’occasione è stato immortalato un bacio che ha fatto incendiare il gossip. Una volta tornata dalla terra natia, la Rodriguez è stata sorpresa altre volte assieme a Stefano, come ad esempio quando lui è stato avvistato durante il compleanno della madre di lei. Se non è amore ritrovato questo… poco ci manca.