Belen Rodriguez e Stefano De Martino beccati (di nuovo) insieme: la coppia non sfugge ai paparazzi

Da settimane ormai siti e giornali di gossip non fanno altro che parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Stanno insieme? Sono tornati a tutti gli effetti ad essere una coppia? Quali sono i loro rapporti oggi? “Se fossimo tornati insieme non avremmo motivo di nasconderlo” ha dichiarato recentemente De Martino. Le foto che lo ritraggono insieme a Belen, con cui è stato beccato di nuovo insieme in questi giorni, sembrerebbero suggerire il contrario. Le immagini sono state pubblicate oggi nell’ultimo numero di Chi. I due hanno partecipato insieme al compleanno della madre della Rodriguez e, tra un festeggiamento e l’altro, non hanno potuto fare a meno di scambiarsi qualche affettuosità.

Belen e Stefano De Martino sono tornati insieme? Gli ultimi aggiornamenti

Stefano De Martino, come riporta il giornale diretto da Alfonso Signorini, a chi in questi giorni gli ha chiesto se fosse o meno single, ha risposto dicendo: “Ho capito che c’è una parte della propria vita che è meglio tenere per sé, è più bello così”. Il conduttore di Made in Sud, dunque, ha preferito non esprimersi in merito alla sua attuale situazione sentimentale. Se Stefano non parla, però, oggi ci sono alcuni scatti inediti che lo fanno per lui e che, di fatto, sembrano dire tanto sul tipo di sentimento e affetto che oggi lo lega ancora a Belen Rodriguez.

Stefano De Martino smentisce la seconda gravidanza di Belen Rodriguez: “Non sono incinto”

Qualche settimana fa aveva fatto il giro del web la notizia riguardante una presunta seconda gravidanza di Belen. Il padre, secondo i rumours, sarebbe stato proprio Stefano De Martino. Alla conferenza stampa di Made in Sud, tuttavia, il conduttore ha smentito categoricamente il gossip, commentando il tutto con un ironico: “Non sono incinto!”.