Stefano De Martino s’è davvero fidanzato, il video atteso 2 anni: scoop

Esattamente due anni fa Stefano De Martino e Belen Rodriguez annunciavano la fine del loro matrimonio e di conseguenza la separazione. Da allora il conduttore campano non è più stato pizzicato con una lei, nonostante il gossip abbia mormorato di diversi flirt veri o presunti. Mai, però, uno straccio di prova, una paparazzata a testimoniare i legami. Da qualche settimana i ben informati sussurrano che si veda con l’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti, influencer 26enne napoletana nonché sorella di Chiara. Tante voci, nessuna prova fino a poche ore fa, quando il profilo Instagram Very Inutil People ha scodellato quella che sembra essere a tutti gli effetti una ‘pistola fumante‘.

Il timoniere di Affari Tuoi, il giorno in cui il Napoli ha conquistato il suo quarto scudetto si trovava allo stadio Maradona. Una persona che si trovava vicino a lui lo ha sorpreso mentre si trovava in video chiamata proprio con Angela Nasti. Uno scoop! Il video della paparazzata ‘artigianale’ fatta dal fan, che è arrivato dove decine di paparazzi non sono riusciti a giungere), è stato poi girato a Very Inutil People che ha provveduto a postarlo su Instagram. In particolare si vede De Martino chiamare Angela. Si nota che anche lei, sua conterranea, indossa la maglia del Napoli per festeggiare il trofeo sportivo vinto dalla squadra partenopea.

Si tratta della prima ‘prova‘ che di fatto conferma che i due si frequentano. Nei giorni scorsi si è anche mormorato che lui abbia conosciuto il padre di lei. Tante voci, nessuna testimonianza concreta. Ora spunta il video che pare proprio mostrare che c’è un fidanzamento in corso. Il primo da due anni a questa parte per il conduttore in forza alla Rai. Resta ora da capire se Stefano e Angela decideranno prima o poi di uscire allo scoperto pubblicamente. Qualcuno sussurra che la frequentazione non sia freschissima e che vada avanti da settimane in gran segreto. Insomma, potrebbe non essere un semplice flirt ‘lampo’, ma qualcosa di più. Per il momento l’ex marito di Belen e l’ex tronista non hanno né confermato né smentito le voci sul loro conto.