Stefano De Martino scovato con la reale fidanzata: i dettagli di uno scoop casuale

Solitamente gli scoop bisogna sudarseli, solo in rarissimi casi arrivano come per magia senza che ce lo si aspetti. Insomma, ogni tanto scatta la botta di fortuna. Ed è quello che è capitato di recente al giornalista Gabriele Parpiglia, che, nella sua newsletter, ha raccontato di essersi imbattuto per caso, tra le vie di Milano, in Stefano De Martino, scoprendo che sarebbe fidanzatissimo. Lo scrittore ha scritto di aver visto con i suoi occhi l’aitante conduttore di Affari Tuoi comportarsi da uomo innamorato. E chi sarebbe la compagna? Non una donna spuntata nella sua vita di recente, vale a dire l’imprenditrice e stilista Gilda Ambrosio.

L’avvistamento da “Miu Miu” di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Non è la prima volta che i due vengono pizzicati insieme; è però la prima volta che un giornalista, in questo caso Parpiglia, può riportare addirittura le dolci parole che De Martino avrebbe riservato ad Ambrosio. “Amò, aspettami”, ha udito Parpiglia mentre stava camminando in una via del centro di Milano. “Voce inconfondibile, riconosco Stefano”, ha narrato il giornalista che ha aggiunto: “Mi fermo, non mi giro, li lascio passare e vedo che lui prende prima la mano di lei e poi finiscono a braccetto. Lui la chiama amorevolmente Gi per tutta la serata”. Gi è l’abbreviativo di Gilda. E infatti la donna al fianco del volto Rai è la stilista Ambrosio.

Gilda Ambrosio e Stefano De Martino

Parpiglia ha inoltre rivelato che si è imbattuto casualmente nella coppia mentre quest’ultima faceva tappa da “Miu Miu”, luogo in cui non è facile passare inosservati. In altre parole, i due se ne sono fregati del gossip e hanno deciso di viversi senza preoccuparsi dei paparazzi. Insomma, sembra che abbiano scelto di uscire allo scoperto. Secondo Parpiglia, c’è un perché ben preciso in riferimento al fatto che Stefano e Gilda si siano mostrati pubblicamente insieme proprio in questo periodo.

“Gilda non ha accettato il gossip di Stefano e Rocìo, tutto qui”, ha ragionato il giornalista, riferendosi al gossip recente che ha coinvolto De Martino e l’ex compagna di Raoul Bova (si è mormorato di una tresca tra i due, ma la notizia sarebbe una fake news). Altrimenti detto, Ambrosio avrebbe voluto sottolineare che oggi è lei la donna di cui Stefano è innamorato. Come accennato, non si tratta di una conoscenza fresca.

Stefano, Gilda e la ricerca del “centro di gravità permanente”

Il conduttore e la stilista si conoscono da quasi 10 anni. La prima volta che sono stati paparazzati insieme fu nel 2017. La vita li ha poi portati a vivere storie sentimentali con altre persone. Ma alla fine, si sono sempre ritrovati. Chissà se questa volta si è davanti all’ennesima ‘toccata e fuga’ oppure se, dopo tanto girovagare, i due piccioncini hanno trovato il loro “centro di gravità permanente”.