Stefano De Martino scatenato a Roma: parla una testimone (video)

Stefano De Martino scatenato non solo ad Affari tuoi, ma anche al concerto di Geolier. Il conduttore campano, fan del rapper napoletano, ha assistito al concerto che quest’ultimo ha tenuto a Roma al Palazzo dello sport. Una testimone di nome Denise lo ha avuto davanti per tutto l’evento e sui social ha raccontato che l’ex marito di Belen Rodriguez non è stato fermo un attimo. Pare proprio che il golden boy della tv italiana si sia divertito a più non posso, danzando e cantando i brani di Emanuele Palumbo, vero nome di Geolier.

Sempre secondo la testimone, il ‘padrone di casa’ di Affari Tuoi si è recato al concerto con un gruppo di amici. “Certo che Stefano De Martino che sta per tutto il concerto davanti a me… Non so se me lo spiego”, ha sussurrato Denise a commento di uno dei molti filmati che ha divulgato sui suoi profili social. De Martino come ha preso il fatto che la donna lo abbia registrato condividendo diverse clip in rete? Benone, visto che ha deciso pure di condividere tra le sue storie Instagram uno dei video che lo vede protagonista.

Quando Stefano De Martino è stato pizzicato ‘ubriachello’

Non è la prima volta che De Martino viene beccato in luoghi pubblici mentre si dà alla pazza gioia. Qualche settimana fa era stato sorpreso all’uscita di un locale dopo aver alzato un pochino il gomito. Il conduttore, immediatamente riconosciuto da diverse persone, nonostante avesse bevuto qualche bicchierino, si è fermato per fare foto e video, lasciandosi spassosamente prendere in giro.

Si sussurra che l’ex allievo di Amici di Maria De Filippi sia molto ben voluto anche dalle maestranze Rai, con le quali pare abbia sempre un atteggiamento educato e cordiale. Unico neo, mormorano i ben informati, è che sul lavoro è pignolissimo e iper perfezionista, fatto che ogni tanto risulterebbe un po’ pesantuccio per qualcuno che collabora con lui. C’è però chi reputa tale questione una qualità e non un difetto.

Al di là del vociferare, c’è una grande certezza: De Martino sta raccogliendo numeri monstre in Rai e, in questo periodo, televisivamente parlando, trasforma in oro tutto ciò che gli passa tra le mani.