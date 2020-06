De Martino, scappatella con la conduttrice famosa? Parla Stefano

Altro giro, altra battuta, altra risposta al gossip: è il copione classico di Peppe Iodice e Stefano De Martino a Made in Sud. Il comico infatti non lesina mai punzecchiature sulla vita privata del conduttore partenopeo che mai si sottrae al gioco e replica colpo su colpo al compagno d’avventura televisivo. Così, per rispettare la ‘tradizione’ anche nella puntata andata in onda il 29 giugno 2020 (dopo molto peregrinare tra i vari giorni della settimana, lo show di Rai Due ha trovato posto il lunedì), Peppe ha pungolato Stefano – la cui love story con Belen Rodriguez è ormai giunta su un binario morto – sulle ultime indiscrezioni lanciate dalla cronaca rosa. Nella fattispecie si è mormorato di un suo presunto tradimento ai danni dell’ex con una conduttrice meno giovane di lui…

Stefano De Martino ha tradito Belen con una conduttrice più vecchia di lui? Il conduttore replica a Peppe Iodice a Made in Sud

Da settimane si rincorrono le indiscrezioni sui motivi che hanno portato la modella sudamericana e l’ex allievo di Maria De Filippi a troncare nuovamente la loro relazione. Si è detto di tutto: incomprensioni caratteriali, problemi legati alle rispettive famiglie di origine e persino tradimenti di De Martino. Tutto è sempre stato smentito dai diretti interessati che preferiscono mantenere riserbo sulle cause dell’addio. Tuttavia, nelle ultime ore si è diffusa la voce di una scappatella di Stefano con una conduttrice più vecchia di lui. Iodice ha quindi incalzato_”Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?”. E ancora: “Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…”. Il conduttore non ha tardato a rispondere e a fare chiarezza…

Stefano De Martino: “Fake news”

“Sono fake news, tu non devi leggere il web”. Così un sorridente De Martino che ha chiuso rapidamente il discorso con Iodice. L’ennesima smentita. La penultima è giunta solo poche ore fa, quando ad essere accostata alla vita sentimentale del presentatore era stata una ex ballerina della trasmissione di Rai Due. Gli indizi avevano portato a Maria Rosaria Leone. La diretta interessata ha reso noto di non capacitarsi del fatto che sia emerso il suo nome, rimarcando che con l’ex di Belen non c’è stato nulla di nulla. Insomma, i misteri sull’addio tra Stefano e la Rodriguez non si sciolgono. Forse con il tempo qualcuno racconterà davvero come è andata.