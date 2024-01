Stefano De Martino, sbucano altre 2 amanti: in che show lavoravano

Non si arresta il gossip che ha travolto Stefano De Martino. Dopo che la sua ex moglie Belen Rodriguez ha affermato di essere stata tradita con almeno dodici donne diverse ed ha confermato che il conduttore ha avuto una storia clandestina con Alessia Marcuzzi (pare però che tale liaison sia avvenuta nel 2018 quando l’argentina e l’ex allievo di Amici non erano più una coppia), sono trapelati diversi dettagli sulle ‘scappatelle’ del presentatore campano.

Le ultime rivelazioni sulle presunte amanti con cui si sarebbe intrattenuto De Martino le ha srotolate il giornalista ed esperto di gossip Gabriele Parpiglia, nel corso di “Password”, trasmissione radiofonica on onda su RTL 102.5. La firma di Chi Magazine ha assicurato che due delle ormai famose 12 donne citate da Belen con cui Stefano avrebbe avuto rapporti extraconiugali sono due danzatrici della trasmissione Made in Sud. Vale a dire lo show che ha lanciato in Rai la carriera del napoletano, fortemente voluto da Carlo Freccero, allora direttore del secondo canale della Tv di Stato.

Secondo Parpiglia, che ha dichiarato di aver sentito in privato Belen, la storia che vede protagonista anche la Marcuzzi sarebbe venuta a galla durante la pandemia, tra le mura domestiche. Da allora l’argentina avrebbe iniziato a ‘monitorare’ il marito, scoprendo successivamente diversi tradimenti. “Chi c’è tra queste dodici ragazze? Due ballerine di Made in Sud a Napoli. Se le ha beccate tutte? Diciamo che Belen si è voluta fermare dopo dodici”, ha chiosato la firma di Chi Magazine.

Parpiglia ha anche spiegato perché Belen ha parlato soltanto ora, dopo aver preferito rimanere in silenzio per anni. Secondo il giornalista ad ispirarla sarebbe stata Ilary Blasi. La Rodriguez, infatti, dopo aver visto ‘Unica’, docufilm Netflix in cui la conduttrice romana ha narrato la sua versione dei fatti sulla fine chiacchieratissima del matrimonio con Francesco Totti, si sarebbe convinta a sua volta a raccontare la sua verità. Così ha scelto il salotto di Mara Venier, quello di Domenica In, per mandare al tappeto l’ex marito, il quale, si mormora, non ha preso per nulla bene il fatto che l’ex moglie abbia deciso di spifferare le sue ‘marachelle sentimentali’ sulla Rai, azienda per la quale lavora.