Stefano De Martino risponde di persona sulla gravidanza di Belen

Stefano De Martino ha risposto di persona sulla gravidanza di Belen Rodriguez

Nelle scorse ore è rimbalzata ovunque la notizia che Belen Rodriguez e Stefano De Martino starebbero aspettando il loro secondo bebè. A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più, che ha raccontato che il danzatore avrebbe dato la lieta notizia ai suoi affetti più stretti. Dalla bocca dell’argentina e da quella del danzatore, però, non è uscita una sola parola sulla questione. Ieri, invece, De Martino, durante un evento che l’ha visto protagonista e tenutosi alle Dune Beach (Palinuro, frazione di Centola – Salerno), ha risposto di persona alla curiosità, incalzato da una ragazza che ha prontamente diffuso il video sui social. Stefano, da quanto emerge dal filmato pubblicato dal profilo Instagram Gossipnewsitalia, nega che Belencita sia incinta, ma qualcosa non torna.

Stefano smentisce la gravidanza di Belen: il ballerino racconta tutta la verità?

De Martino scatenato alla consolle, una ragazza, nel frastuono, riesce ad avvicinarlo e a catturare la sua attenzione. “Ti posso fare una domanda? Ma Belen è incinta?”. Stefano la guarda, scuote il capo e poi fa affiorare un sorriso. Ed è proprio il risolino finale che spinge a pensare che il ballerino non racconti tutta la verità. A proposito di verità: il settimanale Di Più ne ha narrata una diversa raccontando che il compagno della Rodriguez avrebbe confessato per telefono l’arrivo del bebè agli amici più cari, in particolare ad alcuni ex colleghi di Amici. Il settimanale ha aggiunto che al momento la coppia starebbe tenendo il massimo riserbo nell’attesa che la Rodriguez superi il terzo mese.

Figlio in arrivo per la coppia? A breve la verità

Il mistero sulla gravidanza dell’argentina s’infittisce. Tuttavia il negare di Stefano è davvero molto difficile da interpretare. Anche perché, proprio per la volontà di mantenere uno stretto riserbo, difficilmente avrebbe detto “Sì, è incinta” seppur l’argentina realmente lo fosse. Insomma, quella scrollata di capo è da prendere con le pinze. Sicuramente nel giro di qualche settimana se ne saprà qualcosa di più. D’altra parte la natura fa il suo corso e un pancino crescente non si potrebbe certo nascondere all’infinito.