Stefano De Martino rinuncia a un programma Rai: “Giusto fermarsi”

Il golden boy della tv italiana, vale a dire Stefano De Martino, ha deciso di rinunciare a un programma. In un mondo in cui c’è chi venderebbe la madre pur di apparire sul piccolo schermo, l’ex allievo di Amici (di strada ne ha fatta da quando era uno sbarbato ballerino) ha scelto di agire per sottrazione (si vede che il marito di Belen ha fatto tesoro dei saggi consigli di Maria De Filippi). E quindi eccolo rifiutare di condurre il Tim Summer Hits 2023, programma musicale di Rai Due che lo ha visto protagonista lo scorso anno al fianco dell’amica Andrea Delogu. Ma perché il bel campano si è defilato? Lo ha spiegato lui stesso in un’intervista rilasciata a FqMagazine.

“Non ci sarò, perché io sono molto attento a non annoiare. Quest’anno di televisione ne ho fatta tanta, e ho la fortuna di alternarla al teatro. Onde evitare che le persone si scoccino di vedermi, allora mi assento. Quindi io quest’estate non ci sarò. Ci vediamo poi in autunno. Se sentite la mia mancanza, però, potete sempre venire a teatro”. Così De Martino sulla decisione di dare forfait al Tim Summer Hits. Andrea Delogu ha invece accettato. Chi la affiancherà? Dagospia sussurra che in pole c’è Fabrizio Biggio, spalla di Fiorello a Viva Rai2.

Stefano De Martino, voglia di non strafare

I saggi dicono di fare poche cose ma fatte bene. De Martino pare avere preso alla lettera il consiglio. Dopo una stagione stellare, meglio ricaricare le pile e poi ripartire a razzo in autunno. Non ci si dimentichi che l’ex Amici quest’anno ha timonato Stasera tutto è possibile e Bar Stella, oltre che ad essere impegnato a teatro con Meglio Stasera – Quasi One Man Show, per la regia di Riccardo Cassini. A ciò va aggiunto che a giugno 2023 uscirà nelle sale il nuovo film Disney-Pixar Elemental, nel quale De Martino presta la voce ad uno dei protagonisti, Wade. Insomma, il ragazzo è parecchio impegnato.

L’equilibrio ritrovato con Belen

De Martino vive un periodo d’oro sotto tutti i punti di vista. Anche in amore ha ritrovato equilibrio, ricongiungendosi a Belen Rodriguez con la quale ha avuto il frutto d’amore Santiago. La modella ha poi avuto una figlia, Luna Marì, da Antonino Spinalbese. A proposito della piccola, di recente Stefano ha spiegato di non voler in alcun modo sostituirsi al padre. “Sono uno zio per lei”, ha chiosato il conduttore.