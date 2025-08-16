Stefano De Martino, Rai lo caccia per i video intimi online? La replica ‘perfetta’

Brutta vicenda quella in cui si è ritrovato Stefano De Martino. Alcuni suoi video intimi e privati sono finiti illegalmente in rete, iniziando a circolare su canali stranieri e gruppi Telegram e WhatsApp. Non appena il conduttore napoletano ha avuto notizia della faccenda di cui è rimasto vittima, ha sporto denuncia. La Polizia Postale sta indagando sul caso per risalire a chi ha divulgato il materiale. Da quanto fino ad ora emerso, i filmati sarebbero stati registrati da una telecamera di sicurezza della camera di Caroline Tronelli, attuale fidanzata del presentatore, per poi essere diffusi online da un hacker che è riuscito a impossessarsi delle riprese a circuito chiuso. Qualcuno ha ipotizzato che De Martino, alla luce di quanto avvenuto, potrebbe vedere compromessa la sua carriera in Rai. Voci prive di fondamento a cui ha replicato in maniera ‘perfetta’ il giornalista Davide Maggio.

“Ci saranno conseguenze per De Martino dopo la diffusione dei suoi video privati?“, ha chiesto un utente a Davide Maggio che ha aperto il box domande su Instagram nelle scorse ore. Il giornalista e opinionista televisivo ha fornito una risposta fulminea: “Ma sc*pare da quando è un reato?“. Una replica ‘perfetta’. Nessun pericolo di cacciata dalla Rai per l’ex marito di Belen Rodriguez. Anche perché non ha fatto nulla di male. Anzi è vittima di una vicenda alquanto delicata e spinosa.

Non è la prima volta che si sussurra che i vertici della tv di Stato abbiano particolari attenzioni per il timoniere di Affari Tuoi. Nelle scorse settimane, quando Stefano è finito svariate volte al centro del gossip del Bel Paese per presunti flirt, c’è chi ha sostenuto che ai piani alti di Viale Mazzini abbiano storto il naso. Qualcuno ha mormorato che a De Martino sia stato recapitato il messaggio di cambiare rotta e di provare a finire meno nel calderone della cronaca rosa italiana.

Cosa c’è di vero in tali indiscrezioni? Pare nulla. Lo stesso De Martino, intervenuto sulla vicenda, ha chiarito di non aver mai ricevuto pressioni da parte dell’azienda circa il modo di vivere il suo privato. Dunque nessuna ‘punizione’ in vista e nemmeno alcuna sgridata. Figuriamoci una cacciata. Stefano è pronto a ripartire a settembre.