Stefano De Martino, quanto guadagna per una serata in discoteca. La cifra

Forse non tutti sanno che Stefano De Martino, celebre ex concorrente di Amici e oggi lanciatissimo come conduttore in Rai, “si porta a casa la pagnotta” oltre che con gli impegni televisivi anche con altri importanti ingaggi, particolarmente con le serate in discoteca.

Al di là di Bar Stella e Stasera tutto è possibile, in questi ultimi tempi Stefano De Martino ha infatti iniziato anche a salire in console, intrattenendo gli avventori di locali e discoteche sparsi per l’Italia. Un’attività che sta fruttando all’attuale compagno di Belen cifre davvero molto importanti.

A rivelare quanto guadagna Stefano De Martino con una sola serata in discoteca in veste di dj è stato, nelle scorse ore, il magazine Pipol Tv. Sulla pagina Instagram del media gossipparo leggiamo infatti che De Martino si porterebbe a casa, a quanto pare, ben 15 mila euro a serata, cifra stratosferica che in molti si possono solo sognare. E i dettagli su questo tipo di attività non finiscono qui.

Secondo Pipol Tv, pare che la cifra di 15.000 euro non corrisponda nemmeno ad una serata completa ma ad una sola ora di dj-set. Il compenso, in ogni caso, non include eventuali Stories ad hoc o pubblicità sul seguitissimo profilo Instagram del ballerino. Il motivo? Sembra che il manager di De Martino, Beppe Caschetto, non ami particolarmente il mix fra il lavoro in tv e quello nei locali notturni.

Stefano De Martino: con Belen va a gonfie vele

Non solo cachet da urlo. Stefano De Martino può dire di star vivendo un periodo d’oro anche da un punto di vista sentimentale. Il danzatore è ormai tornato a fare coppia fissa con la sua Belen, con la quale si è riconciliato proprio di recente. Non è più un segreto che i due abbiano ripreso a rivedersi con regolarità, sebbene De Martino non abbia alcuna intenzione di risposare la modella e presentatrice argentina. Il motivo? Il ballerino ha dichiarato senza troppi giri di parole che un matrimonio gli è già bastato e pure avanzato. Eventuali seconde nozze non sono dunque una priorità: l’importante, evidentemente, è che lui e Belen siano felici.