Stefano De Martino punta a L’Eredità: il pubblico lo ferma, perché

Manca poco e lunedì, 2 settembre, Stefano De Martino farà il suo debutto alla conduzione di Affari Tuoi. Per la prima volta, il conduttore partenopeo sarà alla guida di un programma cardine di Rai 1, condotto con risultati record nella scorsa stagione da Amadeus, preceduto inoltre da mostri della televisione italiana come Antonella Clerici, Paolo Bonolis, Flavio Insinna e Max Giusti. Insomma, De Martino sta per affrontare una sfida non indifferente, soprattutto perché si appresta a fare il suo debutto su Rai 1, dopo aver lavorato esclusivamente su Rai 2 fino ad ora. In vista della prima puntata del 2 settembre, l’ex ballerino sta rilasciando diverse interviste per parlare delle sue sensazioni e anche per affrontare le polemiche circolate nei suoi confronti.

Com’è noto, questo non è il primo progetto che Stefano ‘eredita’ da Amadeus. Fu lui a prendere il timone di “Stasera tutto è possibile” su Rai 2 dopo l’addio di Amadeus, portando lo show a risultati straordinari e creando un gruppo di fan appassionati al programma. Qualora dovesse avere la stessa fortuna anche con Affari Tuoi, pare che ci sarebbe anche un altro show del conduttore di Ravenna che De Martino vorrebbe prendere sotto la sua ala. In un’intervista rilasciata a Fanpage, ha infatti rivelato di essere affascinato da “L’Eredità“, che Amadeus ha condotto dal 2002 al 2006.

Al momento, a presentare il quiz game c’è Marco Liorni, subentrato al posto di Pino Insegno a seguite delle notorie polemiche. Tuttavia, aldilà della presenza di Liorni, pare che il pubblico non sarebbe molto contento della proposta dell’ex allievo di Amici. Nonostante molti apprezzino lo stile di conduzione di Stefano, c’è chi pensa che sarebbe ora di smettere di riciclare i programmi di Amadeus e che sarebbe meglio proporgli qualcosa di originale. Inoltre, molti spettatori sono ormai affezionati a Liorni, rendendo difficile immaginare Stefano alla guida di un programma come L’Eredità in questo momento.

Invece, nel caso in l’avventura con Affari Tuoi non dovesse soddisfare le aspettative, cosa pensa di fare De Martino? “È stato bello finché è durata e torno a casa”, ha detto sempre ai microfoni di Fanpage. Ad ogni modo, oltre ad Affari Tuoi, Stefano tornerà anche al timone di Stasera tutto è possibile su Rai 2, insieme al gruppo di comici ai quali il pubblico si è molto affezionato. A questo punto, non resta che attendere lunedì 2 settembre per vedere finalmente Stefano alle prese con i pacchi più famosi della televisione italiana.