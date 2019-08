Stefano De Martino fa arrabbiare i suoi fan: ecco il motivo

Stefano De Martino sta facendo arrabbiare i suoi fan. Ecco il “peccato” che avrebbe commesso

Stefano De Martino non è mai stato al centro di una polemica vera e propria. I suoi fan, che sono tantissimi, lo hanno sempre sostenuto anche perché il ballerino napoletano, oltre che essere bellissimo, nonostante la grande popolarità è un ragazzo molto umile. Ciò quindi gli fa onore e lo fa amare ancora di più dal pubblico italiano che lo ha conosciuto ad Amici e continua a seguirlo ancora oggi nelle trasmissioni che presenta come, per esempio, Made in Sud. Ultimamente però una nube nera circola sul profilo social del simpaticissimo Stefano. Un bel gruppetto di suoi follower infatti gli si stanno rivoltando contro perché si sentono ignorati da lui. Si, avete capito bene. I seguaci di Stefano, ovviamente non tutti, lamentano il fatto che lui non risponda mai ai loro commenti.

“De Martino, se ci sei batti un colpo!” i commenti dei follower

Insomma il “peccato” di Stefano sarebbe il fatto che non si fermi a dedicare una mezza parola, o una faccina, a coloro che lo seguono. E quindi i suoi fan hanno deciso di farsi sentire. “Leggo tanti commenti belli e gradevoli ma mai una sua risposta bah…” ha fatto notare qualcuno, “De Martino, è vero che non puoi rispondere tutti quelli che ti commentano ma basterebbe pure una faccina con un sorriso! Io pensavo fossi una persona umile con i tuoi fan e invece mi devo ricredere. Ricordati che siamo tutti uguali, vip e non vip, e che la morte non si compra! Faremo tutti la stessa strada ecco perché devi essere più umile” ha scritto qualcun altro. Tra i commenti, qualcuno da’ simpaticamente la colpa a Belen: “Eh sarà impegnato a fare la guardia del corpo a sua moglie!”. Beh, in effetti non si sbagliano. Ciò non significa che Stefano stia facendo da guardia a sua moglie ma semplicemente è in vacanza con lei e qualche loro amico ed ha quindi altro da fare, giustamente. Essere poco presente sui social, specialmente d’estate, è cosa più che normale.

A proposito di vacanze: Stefano e Belen vacanze in intimità

Il ballerino e la showgirl hanno trascorso buona parte dell’estate ad Ibiza. Ma ciò che è balzato all’occhio è che i due sono apparsi nelle loro fotografie spesso e volentieri soli o con il piccolo Santiago. Per esempio, del clan Rodriguez non si è vista neppure l’ombra. Ma come mai? La risposta è più semplice di quello che possiamo immaginare. Stefano e Belen hanno solamente deciso di trascorrere le proprie vacanze nella totale tranquillità, non a caso hanno scelto la zona più serena dell’isola, lontani dal baccano e dallo stress che la vita mondana regala.