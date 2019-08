Belen e Stefano De Martino, vacanze senza familiari: svelato il motivo

By

Belen e Stefano De Martino, svelato il motivo delle vacanze senza familiari stretti (nemmeno Cecilia e Jeremias). Il retroscena: la richiesta fatta dal danzatore alla Rodriguez

La famiglia di Belen, oppure, per la cronaca del Bel Paese, il Clan Rodriguez: l’espressione è nata per il fortissimo legame che unisce Belencita, Cecilia, Jeremias e mamma Veronica e Papà Gustavo. Una famiglia davvero tutta d’un pezzo, inseparabile. Che sia Milano, l’Argentina o Ibiza, da sempre il Clan trascorre tantissimi momenti insieme. Non quest’estate, però. Motivo? Stefano De Martino, dopo aver riconquistato il cuore della sudamericana, le avrebbe chiesto di passare dei giorni di profonda intimità, lontano da tutto e tutti, compresi i familiari. Unico ammesso, naturalmente, il figlio Santiago. A spifferare il retroscena è stata la rivista Spy.

Stefano e la voglia di intimità con Belen

Stefano e Belen stanno riempiendo le loro bacheche social di momenti intimi vissuti a Ibiza. In tanti però hanno notato che la coppia non si ritrae mai in feste mondane o con altre persone, a differenza del passato. Ci sono soltanto loro due e il loro frutto d’amore Santiago. E pare che ci sia un motivo: un’esplicita richiesta fatta da De Martino che avrebbe suggerito alla moglie di trascorrere giorni intimi e solitari, nella zona più tranquilla dell’isola spagnola, ossia a Santa Gertrudis de Fruitera. Una scelta che con ogni probabilità mira a rendere ancor più solido il ritorno di fiamma. Una fiamma che ha ricominciato a bruciare ardentemente qualche mese fa.

Belen rivedrà mamma e papà a Ferragosto

Mamma Belen, papà Stefano e il figlio Santiago, una ‘very normal family’. Questo il clima che De Martino e la Rodriguez, da anni sotto i riflettori mediatici, stanno cercando di ricreare per il bene del loro rapporto. E sembra che ci stiano riuscendo alla grande, visto che sui social scorre tantissimo zucchero, a riprova dell’intesa ritrovata. I familiari possono attendere. Spy ha fatto sapere che Belen rivedrà papà Gustavo e mamma Veronica a Ferragosto, mentre Cecilia e Ignazio, anch’essi sull’isola spagnola, non li ha ancora visti. Insomma, ora è tempo di amore e intimità, tutto il resto, per una volta, può attendere.