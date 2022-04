Stefano De Martino, dopo aver trascorso una dolce Pasqua assieme a Belen Rodriguez, non si è scordato che nelle prossime ore decollerà la nuova stagione di Made in Sud, show comico di Rai Due che lo ha visto protagonista alla conduzione per due edizioni consecutive. Anche quest’anno i vertici di Viale Mazzini avevano pensato a lui, che però ha preferito l’impegno in qualità di giudice ad Amici di Maria De Filippi. Così i dirigenti del servizio pubblico hanno dovuto trovare un sostituto, anzi due. La trasmissione è stata affidata a Clementino e Lorella Boccia che lunedì 18 aprile, in prime time, apriranno le danze. E Stefano? Prova un pizzico di gelosia nel vedere lo show in mano ad altri personaggi? Assolutamente no. Anzi il campano, poco prima della partenza del programma, si è reso protagonista di un bel gesto nei confronti dei nuovi conduttori, dedicandogli una Stories Instagram e invitando il pubblico a seguire gli sketch.

Stefano e Belen, Pasqua insieme e “famiglia allargata”

De Martino e la modella argentina, di recente, hanno per l’ennesima volta recuperato gli intrecci d’amore che sembravo perduti per sempre. Dopo che la sudamericana ha chiuso con Antonino Spinalbese (con il giovane hair stylist ha avuta Luna Marì, nata lo scorso luglio), si è consumato il clamoroso ritorno di fiamma.

Il campano e la Rodriguez stanno cercando di non esporsi troppo a livello mediatico, seppur qualcosa trapela a cadenza settimanale. Ad esempio si sa che il giorno di Pasqua lo hanno trascorso assieme, lontani dal caos cittadino milanese, in una località immersa nel verde, affittando una villetta con piscina e a pochi passi dal mare.

La location scelta è stata l’Isola di Albarella, in provincia di Rovigo, un’oasi naturale che ha sede nel Parco regionale del Delta del Po e anche una delle mete turistiche più esclusive dell’Adriatico. Con loro c’erano Santiago (il figlio che hanno avuto assieme) e Luna Marì (frutto d’amore che la modella ha appunto avuto da Antonino Spinalbese). Profumo di “famiglia allargata”.