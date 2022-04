Stefano De Martino delude a Verissimo: la scelta su Belen

Stefano De Martino è tornato a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione di Amici, alla quale sta partecipando nelle vesti di giurato dopo gli esordi come concorrente. Tra una confidenza e l’altra è stato impossibile non parlare della vita privata dell’ex ballerino, costantemente al centro dell’attenzione. La padrona di casa Silvia Toffanin ha provato a chiedere di più sul ritorno di fiamma con Belen Rodriguez ma è rimasta letteralmente a bocca asciutta.

La conduttrice di Verissimo voleva sapere di più di questa reunion tra Belen e Stefano ma De Martino ha deluso praticamente tutti. Il 32enne ha preferito non sbilanciarsi troppo e lasciare un alone di mistero:

“Da qualche tempo ho preso la sana abitudine di non parlare più delle mie faccende private per tutelare i miei affetti e soprattutto mio figlio. Glisserei e andrei avanti, non è salutare parlare di queste cose. Non aggiungerei altro a quello che già scrivono”

Stefano De Martino ha dunque deluso tutto il pubblico di Verissimo: sulla moglie Belen Rodriguez ha letteralmente tenuto la bocca chiusa. Diversa la decisione dell’argentina, che a Le Iene ha confermato che è tornato il sereno con l’ex presentatore di Made in Sud.

Molti, però, hanno apprezzato la scelta di De Martino e la sua riservatezza. Qualcuno ha inoltre fatto notare sui social network che quando la Toffanin ha fatto il nome di Belen gli occhi di Stefano hanno iniziato a brillare. Un amore forte, grande, intenso, che va avanti ormai da più di dieci anni.

A Verissimo Stefano De Martino non ha tra l’altro nascosto che un giorno gli piacerebbe avere altri bambini dopo Santiago, che oggi ha nove anni.

Il piano segreto di Stefano De Martino

Di recente un’amica di Stefano e Belen ha assicurato al settimanale Nuovo che De Martino ha intenzione di sposare per la seconda volta la Rodriguez. Un modo per suggellare questo riavvicinamento arrivato in maniera del tutto inaspettata, dopo che la showgirl ha avuto una figlia da un altro uomo, l’ex hair stylist Antonino Spinalbese.

Tra l’altro De Martino ha già conosciuto Luna Marì: insieme alla bambina, a Belen e Santiago ha trascorso una giornata al parco. Lo scugnizzo di Torre Annunziata è apparso sorridente e rilassato, più che mai felice di aver ritrovato la donna della sua vita nonostante le difficoltà e le incomprensioni degli ultimi anni.