Stefano De Martino ospite dalla Clerici: spoiler su Maria De Filippi

Stefano De Martino ospite da Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno per promuovere il suo programma Da Natale a Santo Stefano in onda su Rai Due in prime time il 26 dicembre. Il conduttore, con ‘Antonellina’, ha parlato della sua ‘madre’ artistica Maria De Filippi, di fatto confermando che ‘Queen Mary’ sarà una sua ospite. Dunque maria ha ottenuto il nullaosta da Mediaset per dare una mano al suo pupillo.

“Nella tua vita, una persona fondamentale e importantissima è stata Maria De Filippi. Lei ti ha cambiato la vita, no?”, ha chiesto la Clerici a De Martino che ha confermato che alla conduttrice pavese deve parecchio dal punto di vista professionale:

“Assolutamente. Io stavo per lasciare la danza prima di Amici perché tutto ciò che facevo non andava bene. A un certo punto dissi: “Niente, lascio tutto, non posso fare la vita da artista, non fa per me, faccio un lavoro serio”. Mia madre mi disse: “Fallo per me, prova ad andare da Maria e poi nel caso molli”. Io non ero convinto ma…”

A questo punto De Martino si è interrotto, spiegando che il resto della vicenda sarà svelato per filo e per segno a Da Natale a Santo Stefano. “Sento voci che c’è anche la De Filippi nel tuo spettacolo”, ha sussurrato la Clerici. “Se passa siamo felicissimi”, la replica del conduttore. “Secondo me passerà”, ha chiosato ‘Antonellina’, spoilerando l’ospitata della vedova di Maurizio Costanzo.

Stefano De Martino e le strigliate di Maria De Filippi

In diverse occasioni De Martino ha parlato del suo legame con Maria De Filippi. E qualche volta ha pure detto di essere stato strigliato dalla conduttrice di Uomini e Donne per via delle sue marachelle. Si è anche mormorato che in più frangenti la De Filippi abbia fatto da paciere tra l’ex allievo di Amici e Belen Rodriguez. Tuttavia, come è arcinoto, il matrimonio non è durato ed è andato in frantumi la scorsa estate.

Di recente la modella argentina, ospite a Domenica In, ha accusato l’ex marito di averla tradita con almeno 12 donne diverse e di averla lasciata sola mentre stava attraversando il periodo più difficile della sua vita, quello segnato dal demone della depressione. Il conduttore ha preferito trincerarsi dietro al silenzio, non smentendo e non confermando quanto esternato dalla sua ex compagna con la quale ha un figlio, Santiago.

Alcuni ben informati sostengono che Stefano non abbia preso affatto bene la scelta dell’ex moglie di sputtan**lo in mondovisione, tra l’altro sulla principale rete dell’azienda per cui lavora, vale a dire la Rai. De Martino temerebbe di vedere la sua reputazione andare in frantumi.