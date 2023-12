Belen-Stefano, colpo di scena: l’ex suocera di lei con De Martino

Continua la soap opera infinita tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo la clamorosa ed ennesima separazione della scorsa estate, l’ex coppia è tornata al centro delle cronache rosa dopo l’intervista bomba dell’argentina a “Domenica In”. La conduttrice ha infatti rivelato di essere stata tradita dall’ex marito con ben 12 donne e di non essere stata supportata durante un difficile periodo di depressione. D’altro canto, De Martino non ha voluto replicare alle accuse di Belen, affermando da Fabio Fazio di volerle ancora bene e di non avere intenzione di dare la sua versione dei fatti. Ebbene, adesso, sembra essersi aggiunto un altro personaggio inedito in questa intricata storia. Di chi si tratta? Dell’ex suocera della Rodriguez, ovvero la mamma di Marco Borriello.

Ma, cos’è successo esattamente? Deianira Marzano ha riportato nelle sue storie Instagram un commento fatto dalla madre dell’ex calciatore sotto una foto di un volto alquanto inaspettato: Stefano De Martino. A quanto pare, la signora avrebbe lasciato un messaggio pieno di complimenti sul post dello showman, in cui addirittura lancia una bordata alla Rodriguez e alle famigerate dichiarazioni fatte a Mara Venier.

“Non cambiare, non mollare mai e non cedere mai alle provocazioni. Di carattere ne hai, di doti ne hai e di sopportazione ne hai tanta. In bocca al lupo per tutto”, ha scritto. In definitiva, anche se la signora non ha specificato nomi, sembra chiaro che il suo riferimento alle ‘provocazioni‘ fosse diretto a Belen e alla sua recente intervista a Domenica In. La madre di Marco Borriello sembra aver apprezzato la reazione dell’ex ballerino alle dichiarazioni dell’ex moglie, tanto che ha deciso di esprimere il suo sostegno con un commento di supporto.

Le parole della madre di Borriello arrivano come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Com’è noto, Belen e l’ex calciatore hanno avuto una storia dal 2004 al 2008. Nonostante siano separati da diversi anni, i due ex hanno comunque sempre mantenuto un rapporto amichevole. Solamente pochi mesi fa, Marco aveva definito la relazione con la Rodriguez come la “più importante della sua vita” e aveva ribadito l’affetto nei suoi confronti. Per questo, l’uscita di sua madre risulta veramente imprevista.

Alcuni pensano che la donna si sia potuta offendere per il post di Belen di alcune settimane fa, in cui ha voluto fare una dolce dedica all’attuale suocera. “La mia suocera più bella del mondo”, aveva scritto l’argentina in riferimento alla madre del compagno, Elio Lorenzoni. È possibile che, nonostante tutti questi anni, la madre di Borriello si sia potuta risentire per tale affermazione? Chissà. A questo punto, non resta che attendere per scoprire i retroscena dietro questo surreale risvolto della storia tra Belen e Stefano.