Belen parla della suocera: caduta di stile e brutta figura con gli ex

Belen Rodriguez continua a giocare con il gossip. Il fatto è che, come recita un adagio popolare, il gioco è bello quando dura poco. Altrimenti il rischio di scottarsi o di scottare qualcun altro aumenta. La modella argentina, nella giornata di domenica 26 novembre, tra le sue Stories Instagram ha fatto campeggiare uno scatto in cui la si vede in un giardino abbracciata, di spalle, assieme alla madre di Elio Lorenzoni.

“La mia suocera più bella del mondo”, il commento alla fotografia della showgirl. Un paio di considerazioni: Belen pare che già si consideri moglie dell’imprenditore lombardo, tanto da chiamare la mamma di quest’ultimo suocera. Tra l’altro, nei giorni scorsi, la Rodriguez ha mostrato con orgoglio un anello regalatole dal compagno, lasciando intendere di aver ricevuto una proposta di matrimonio.

Altra considerazione: era proprio indispensabile per Belen definire la donna la “suocera più bella del mondo” in un periodo così delicato per lei e per le persone che la circondano? Anche perché, un’uscita del genere, di riflesso, può apparire tutt’altro che garbata nei confronti delle sue ex suocere, vale a dire le madri di Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, con i quali la sudamericana ha avuto due figli, rispettivamente Santiago e Luna Marì.

Non che la modella abbia fatto un qualcosa di gravissimo. Però non è peccato valutare il suo gesto poco gentile. Insomma, un simile atteggiamento potrebbe essere ritenuto una caduta di stile o una brutta figura, che dir si voglia. Inoltre ci si continua a domandare perché la Rodriguez, un giorno sì e l’altro anche, pur sapendo di essere seguitissima dalla cronaca rosa del Bel Paese, non smetta di alimentare il “mostro”. Pare anzi che lo nutra volontariamente. A chi giova tutto questo, a parte appunto alla cronaca rosa, non si sa.

Curioso anche notare i comportamenti di Spinalbese e De Martino. Se Belen pare che stia facendo di tutto per farsi notare, i padri dei suoi due figli hanno deciso di defilarsi dal chiacchiericcio, mantenendo un profilo assai basso ed evitando di parlare dell’argentina o di fare qualsivoglia commento che possa essere a lei ricondotto.