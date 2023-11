Belen sulla scelta di avere un figlio e delle nozze: “Vivo di pancia”

Aumentano sempre di più i sospetti che Belen possa convolare a nozze con Elio Lorenzoni. Dai loro scatti Instagram emergono delle fedi che non lasciano spazio ad interpretazioni diverse.

Secondo il settimanale Nuovo, la relazione tra la showgirl ed Elio diventa sempre più consolidata. Voci sostengono che i due non escluderebbero la possibilità di avere un bambino. Infatti la conduttrice ha sempre dichiarato di volere una famiglia numerosa e probabilmente Lorenzoni, secondo lei, è l’uomo giusto per avere un altro figlio. Belen ha anche spiegato che “vive di pancia” e che quindi non si pone troppo domande davanti le emozioni.

“Superato il periodo nero, ritrova il sorriso accanto a Lorenzoni. Insieme adesso pensano anche ad un bebè. Lei ha detto ‘Ho sempre vissuto di pancia’. Non solo un figlio. Adesso la showgirl fa sul serio con l’imprenditore bresciano, a cui è legata da cinque mesi”

Recentemente la coppia è stata alle Maldive, posto in cui l’argentina va spesso con i suoi partner. Dopo questa vacanza la showgirl ha postato la foto di un anello ed ha scritto: “Sì”. Ha lasciato intendere che l’imprenditore le avesse fatto una proposta di matrimonio, che lei avrebbe accettato.

In molti stanno aspettando il ritorno della Rodriguez che non appare in tv già da un po’. Domenica 26 novembre, per la prima volta da quando si è lasciata con Stefano De Martino, verrà intervistata. Sarà Mara Venier a poter scoprire come sono andati realmente questi ultimi mesi della sua vita. L’argentina darà conferma o meno dei tanti rumors circolati su di lei.

La storia con Elio

Belen da qualche mese si frequenta con Elio Lorenzoni, un imprenditore. I due si conoscono da 12 anni ma sono sempre stati amici. La Rodriguez ha rivelato che, dopo la fine della storia con Stefano, l’amico le è stata vicino e ha imparato a conoscerlo da un altro punto di vista. Forse è stato proprio questo che l’ha fatta innamorare.

Non sono mancate le critiche. In molti non capiscono come faccia l’argentina “a passare da una storia ad un’altra con rapidità”. Più volte la conduttrice ha chiarito che Elio è stato per lei un’ancora di salvezza in un periodo difficile della sua vita. E dopo una pausa dai social, oggi la showgirl non ha paura a mostrare a tutti la sua felicità, pubblicando scatti per raccontare la quotidianità con Lorenzoni.