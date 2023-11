Belen a Domenica In, colpaccio di Mara Venier: di cosa parlerà

Davide Maggio ha anticipato l’ospitata di Belen a Domenica In che avverrà il prossimo 26 novembre. Mara Venier avrà l’opportunità di intervistare la showgirl dopo la fine della relazione con Stefano De Martino.

Da quando si è lasciata l’argentina non è più stata ospite di nessun programma. I temi che la conduttrice andrà ad affrontare si possono intuire. Quasi certamente Belen parlerà della fine della relazione con Stefano. Magari la showgirl potrà spiegare se effettivamente c’è stato un tradimento (come aveva fatto intuire dai social). Poi racconterà di Elio Lorenzoni, il suo nuovo compagno. Da circa un mese Belen non nasconde più il loro amore e su Instagram appare felice.

Dopo i vari rumors sul fatto che fosse stata male e che fosse stata ricoverata a Padova (notizia mai confermata), Belen potrà finalmente raccontare cosa le è successo. Non è escluso che chiarirà anche il perché ha dato buca ad Alessandro Cattelan, non presentandosi più alla sua trasmissione.

Un altro argomento che affronterà sarà probabilmente l’ipotesi del matrimonio. Infatti, qualche giorno fa la showgirl ha lasciato intendere, tramite uno scatto Instagram, che Elio le avesse fatto la proposta, che lei avrebbe accettato.

Tra gli altri ospiti della puntata ci saranno Antonio Albanese e Laura Pausini. Di certo però l’intervista di Belen è una di quelle più attese.

Le ultime news su Belen

Ciò che apprendiamo dalla Rodriguez ultimamente è grazie ai suoi social. Dopo una lunga pausa che ha spaventato i fan (a causa anche dei rumors sul fatto che stesse male), la modella è tornata molto attiva su Instagram.

Da questo momento in poi ha iniziato a postare foto con Elio, non nascondendo più la relazione. Attraverso i contenuti pubblicati, abbiamo scoperto che la coppia è andata a fare un weekend in montagna e poi una vacanza alle Maldive. La showgirl è stata contestata per questo perché “porta tutti i suoi partner nello stesso posto”.

Proprio qui Elio le avrebbe fatto la proposta di matrimonio che lei avrebbe accettato. Recentemente Novella2000 ha lanciato un altro scoop: Belen vorrebbe un figlio. Dunque la Venier in trasmissione indagherà sugli ultimi mesi vissuti dalla showgirl.