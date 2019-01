Stefano De Martino nuovo lavoro: l’ex ballerino apre un’agenzia

Stefano De Martino news: l’ex ballerino apre un’agenzia di comunicazione

Non solo tv nella vita di Stefano De Martino. Dopo aver lasciato Amici – il programma che l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo – l’ex ballerino di Torre Annunziata si è lanciato in un nuovo progetto lavorativo. Come fa sapere il settimanale Oggi nell’ultimo numero in edicola, l’ex marito di Belen Rodriguez ha avviato un’agenzia di comunicazione a Milano. Stefano ha aperto la Willy The Whale insieme a Francesca Pietrogrande. La società è specializzata nella comunicazione strategica e nella creazione e produzione di contenuti digitali.

Stefano De Martino: seminario all’Accademia del lusso

Lo scorso dicembre Stefano De Martino è stato ospite dell’Accademia del lusso per per un seminario sulle strategie di comunicazione. Alla presenza di circa cento persone, il 29enne ha parlato delle nuove forme di linguaggio della comunicazione. De Martino ha voluto condividere con gli studenti alcune importanti regole per poter utilizzare i social media nel modo più corretto ed efficace possibile.

Stefano De Martino non abbandona la tv: lo sbarco in Rai

Nonostante l’agenzia di comunicazione, Stefano De Martino non abbandona la tv. Il conduttore è stato chiamato da Carlo Freccero, neo direttore di Rai 2, per presentare la nuova edizione di Made in Sud, che partirà il prossimo 25 febbraio.